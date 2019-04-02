郭明錤：新iPhone具無線充電器功能 電池容量再擴大

中國天風國際分析師郭明錤在最新的報告表示，由於蘋果的下一代 iPhone 可能具備無線充電器功能，因此將配置更大容量的電池。

郭明錤指出，蘋果下一代 OLED 5.8 英吋 iPhone（可能是 iPhone XS 的後繼機型）的電池容量可能會成長 20%～25%。而 OLED 6.5 英吋 iPhone 的電池容量預計將比當前一型號大 10%～15%，至於 LCD 6.1 英吋 iPhone 的電池容量則會小幅度成長，幅度介於 0%～5% 之間。

圖: AFP

他認為電池容量的增加將使蘋果的下一代 iPhone 能夠對支援 Qi 標準的設備進行雙向充電。

而 Compeq(提供電池板) 和 STMicro(提供雙向無線充電控制器) 等供應商將從蘋果雙向無線充電功能中受惠，因這可提高關鍵零組件的平均售價。

最後，他表示雖然 iPhone 並非第一款配備雙向無線充電的高階智慧手機，但這項新功能可以方便用戶給新 AirPods 充電，還能為 iPhone 和 AirPods 創造更好的用戶體驗。

三星最近推出的 Galaxy S10 就包含無線電源共用（Wireless Power Share）的功能，用戶可以把自己的 Galaxy Watch、Galaxy Buds 或其他相容的智慧手機放在 S10 的背面上充電。在這之前，華為的 Mate 20 Pro 也有類似的功能。

此外，這也不是第一次有報導指稱，蘋果可能會在今年的 iPhone 上搭載雙邊充電，早在 2 月份郭明錤發出的報告中就提到這項功能。

除了雙向無線充電，蘋果預計還將在其最高階的 iPhone 機型配置一套新的三鏡頭系統，並在其新一代 iPhone 系列中推出改良版的人臉辨識系統。

