倒掛結束！美中製造業數據亮眼 銀行股集體開趴

週一 (1 日) 美國公債殖利率普遍上漲、主要是受到美國和中國強勁製造業數據導致風險資產轉向，美國 10 年期債券殖利率低於 3 個月期的「倒掛」現象結束。

截稿前，台北時間週一 (1 日) 上午 4 時許，10 年期美債殖利率大漲至 2.506 %；30 年期美債殖利率攀升至 2.892%；2 年期美債殖利率上揚至 2.337%；3 個月公債殖利率下滑至 2.392%。美國公債殖利率與價格成反比。

由於新訂單和就業細項指數提高，美國 3 月 ISM 製造業指數優於預期，釋出了製造業回穩訊號，帶動週一 (1 日) 由於美債殖利率走高，激勵金融股齊揚。

高盛 (GS-US) 上漲 2.54%；花旗 (C-US) 上漲 3.44%；摩根士丹利 (MS-US) 上漲 3.15%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 0.95%。

美國供應管理協會 (ISM) 表示，美國 3 月 ISM 製造業指數從 2 月的 54.2 升至 55.3，這是自去年 8 月站上 14 年高位下滑後的回升，優於華爾街預期的 54.5。

中國國家統計局上週末 (31 日) 公布，3 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.5%，較上個月增加 1.3 %，有助於緩解近期市場增長下滑的普遍擔憂。

PGIM 固定收益首席經濟學家 Nathan Sheets 認為：「近期數據很有希望，華爾街多認為事情最終會在第一季末觸底，現在問題是系統是否有足夠的動力來提振經濟增長，特別是製造業領域。」

美中上週結束最新一輪貿易談判，並將於本週在華盛頓舉行進一步討論。美國官員上週表示，中國就各種問題提出建議，包括強制技術轉讓出現重大突破。

Nathan Sheets 補充：「未來幾個月，所有焦點都會集中在中國數據上，以及會有有多少刺激措施？將如何影響中國經濟和全球經濟？」

殖利率曲線恢復正常

3 月 22 日起，3 個月美債殖利率比 10 年期美債殖利率高，一直呈現倒掛現象，直到週一 (1 日) 恢復正常。

美國短期公債殖利率超越長債殖利率形成「倒掛」(或稱反轉)，向來被視為可靠的經濟衰退指標。

週一倒掛現象結束，帶來銀行股利多的消息，因為一般銀行通過借入短期資金並將其借出更長時間來獲利，當長期利率低於短期利率時，將會影響金融機構獲利。

《巴倫》週刊專欄作家 Al Root 表示：「現在殖利率曲線不再倒掛，投資者可以關注聯準會的積極訊息，切勿和聯準會作對 (Don't fight the Fed.)。」

Buckingham Research 分析師 James Mitchell 統計聯準會暫停升息和經濟尚未陷入衰退的 6 個案例，Mitchell 發現，銀行股平均 12 個月漲幅為 22% 至 32%，遠遠超過標準普爾 500 指數。

Mitchell 將富國銀行、摩根大通、花旗集團和美國銀行等銀行股票評級為「買入」，預計未來 12 個月中，四檔個股平均報酬率為 27%。