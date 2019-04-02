愚人節變「愉人節」 蘋果中國 iPhone 又降價了

週一 (1 日) 愚人節中國蘋果官網釋出好消息，部分蘋果商品全面降價，華爾街認為這可能是為了響應中國增值稅調降所釋出的優惠。

受此消息激勵，週一 (1 日) 蘋果 (AAPL-US) 股價開低走高，截稿前，該公司漲幅為 0.58%，暫報

蘋果股票走勢圖。

中國蘋果官網顯示，iPhone XR 售價 6199 人民幣起，比 3 月 29 日的 6499 人民幣還低了 4.6%，iPhone XS 和 iPhone XS Max 型號降價 500 元，現分別為 8199 元和 9099 元。

此外，配備標準 Lightning 充電盒的第二代 AirPods 起價為 1246 人民幣，略低於早前的 1279 元人民幣，而 11 吋 iPad Pro 則先前從 6499 元人民幣降至 6331 元人民幣。

中國蘋果官網釋出好消息，部分商品全面降價。(圖：翻攝中國蘋果官網)

根據蘋果客服，任何在過去 14 天內從中國蘋果官網購買受影響產品的客戶，都可以獲得價差退款。

週一 (1 日) 蘋果中國的部分商品降價，可能是為了應對週一生效的中國增值稅減稅政策。中國為利多製業與中小企業，中國 4 月起製造業等行業的增值稅將從 16% 降至 13%。

華爾街分析師表示，不管降價原因如何，任何降價都可能是蘋果的好消息，能加強中國銷售。

蘋果年初發布了 16 年內罕見的營收預警，歸咎於大中華地區銷售放緩，以及中美貿易戰等不利因素影響中國經濟。

為了刺激銷售和饋消費者，包括天貓、京東、蘇寧易購在內的中國官方第三方賣家，今年已多次調降部分蘋果產品售價。

根據最新數據，蘋果大中華地區營收佔 2018 年第四季蘋果收營收 15% 左右，然而，蘋果中國營收為 131.7 億美元，年減近 50 億美元。