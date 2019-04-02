美股盤中─中美數據強勁 貿易進展 道瓊上漲逾260點

中美兩國製造業數據強勁，減緩了全球經濟可能下滑的擔憂，美國股市週一上漲，道瓊上漲逾 260 點，突破 26000 點大關。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 254.42 點或 0.98% 至 26183.10。

Nasdaq 指數上漲 68.02 點或 0.90% 至 7797.34。

S&P 500 指數上漲 23.73 點或 0.84% 至 2858.13。

銀行股廣泛上漲，花旗，高盛，摩根士丹利及美國銀行股價均上漲至少 2%。

供應管理協會 (ISM) 公布，美國 3 月製造業活動擴張，自 2016 年底以來的低點反彈。該數據公布後，道瓊與 S&P 500 上漲至盤中高點。

中國 6 月製造業採購經理指數 (PMI) 上升至 50.8，創八個月高點。分析師預估為 49.9。該指數高於 50 代表擴張，低於 50 代表緊縮。

該數據公布後，亞洲股市上漲。上海綜合指數收高 2.6%。

這些數據讓投資人鬆了一口氣，他們原擔憂全球經濟下滑。上週初，因債券市場顯示美國經濟經濟可能衰退，股市受到壓力。

美國 10 年期債券殖利率下降，並低於 3 個月期債券殖利率，形成殖利率曲線倒掛，為經濟衰退的指標。

分析師說，「殖利率曲線倒掛讓投資人對經濟與金融市場感到謹慎。但我們不認為壓力即將來到，因為其他的經濟衰退指標並未呈現這類警告。」

其他利多的消息包括，中美近來結束了最新一回合貿易談判。美國官員上週說，中國針對幾項議題提出了草案，包括強迫技術轉移，較以往改善許多。

本週，中美兩國將在華盛頓恢復談判。