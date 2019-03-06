降降降 iPhone售價在中國進行第三波降價

昨 (5) 日，中國三大電商天貓、蘇寧、京東等電商平台顯示，部分 Apple 產品降價促銷，降幅最高達人民幣 2000 元，而這已經是今年以來第三波的降價活動。

天貓平台上蘋果授權的經銷商再進行新一波 iPhone 降價調整。而這次蘋果旗艦機 iPhone XS、iPhone XS Max 也加入降價行列，最高降幅比官方售價便宜人民幣 2000 元。此外，中國移動手機旗艦店在天貓推出 256G iPhone XS MAX 移動版，售價僅為人民幣 9288 元，價格創新低。

蘇寧手機官方微博也表示，蘇寧易購以及蘇寧易購天貓旗艦店於 3 月 5 日起下調 iPhone XS 產品售價，幅度最高達人民幣 1000 元。

此外，蘇寧除了降價優惠外還有「直降券」可領取。在領券後，蘇寧易購的猫寧店 iPhone XS 256G 版本入手價只有人民幣 8888 元，比蘋果官網人民幣 10099 元價格便宜人民幣 1211 元；至於 iPhone XS MAX 256G 版本入手價為人民幣 9388 元，比蘋果官網便宜人民幣 1611 元。而 iPhone 8 64G 更是不到人民幣 4000 元。

至於京東則是針對部分 Apple 產品展開促銷活動，其中 iPhone XS 及 iPhone XS Max 價格也出現調整。iPhone XS Max 推出最高降價人民幣 1700 元的優惠，iPhone XS Max 最低用人民幣 7999 元即可買到，iPhone XS 則是推出以最低人民幣 7399 元起的限時優惠。

圖: AFP

從今年初開始，為了提升 iPhone 的銷量，iPhone 在中國已多次降價。根據蘇寧的銷售數據顯示，從 1 月 11 日蘋果開始降價到 1 月 30 日，蘇寧易購的蘋果 iPhone 銷量增長 83%，其中 iPhone 8 和 XR 是最受歡迎的機型。而天貓自 1 月 13 日啟動降價開始，在截至 1 月 29 日的半個月內，iPhone 銷量提升 76%。

另一家電商拼多多則表示，iPhone 降價後性價比明顯提升，今年 1 月上旬，拼多平台最新款 iPhone 系列銷售近 10 萬隻，主要集中在北、上、廣、深等一線城市。

今年 1 月，蘋果 CEO 庫克就曾在電話會議上表示，因為匯率因素，導致 iPhone 在部份地區的售價過高，未來將針對這些地區採取適當因應措施，包括以舊換新和分期付款等方式提振銷售。

