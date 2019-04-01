SEMI成立產業暨人才發展委員會 台積電、日月光響應

SEMI 國際半導體產業協會，日前在台灣成立「SEMI 產業暨人才發展委員會」(SEMI Industry and Workforce Development Council)，期望集結台灣產業，共同加入由 SEMI 推動的全球高科技產業菁英培育計畫，關注台灣產業整體競爭力、人才培育及永續等關鍵議題；包含台灣應材、日月光 (3711-TW)、台積電、東京威力科創等，都參與響應。

SEMI 表示，大量高科技產業的人才資源，是推動技術研發關鍵要素，但英國牛津經濟研究院《2021 全球人才報告》指出，2012 年至 2021 年的 10 年間，台灣人才恐產生負 1.5 個百分點的成長。

SEMI 指出，在服務會員企業的過程中，發現全球的科技產業浮現日趨嚴重的人才荒，尤其物聯網、人工智慧與 5G 等數位應用技術的發展，衍生出大量人力缺口。SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 表示，光是在美國矽谷，SEMI 會員企業每年開出的職缺就有數千個，全球更有超過 1 萬個高科技產業職缺需補足。

SEMI 強調，為確保創新，技術不斷推進與突破，但如何替產業持續召募研發新血及加強全球科技產業正面形象，就變成政府、產業及 SEMI 共同努力的方向。

有鑑於此，SEMI 發起全球高科技產業菁英培育計畫，期望透過一系列包含成立全球各地的委員會、舉辦國際論壇及媒合學界師生與產業等活動，及對政府的政策倡議行動，實質提升產業在招攬人才上的全球競爭力，並協助產業做到育才、留才、引才，及提升從業人口背景及性別多元化等，落實人力的永續管理與發展。

目前，在 SEMI 高科技產業菁英培育計畫的架構下，全球已有 8 個國家成立產業暨人才發展委員會，全力推動微電子產業菁英培育計畫，並號召全球超過 8000 位以上學生參與。

在 SEMI 籌畫下，台灣「SEMI 產業暨人才發展委員會」有眾多廠商熱情響應，包含台灣應材 (Applied Materials)、日月光 (3711-TW)、台灣艾司摩爾 (ASML)、阿托科技 (Atotech)、布魯爾台灣分公司 (Brewer Science)、英特格台灣分公司 (Entegris)、均豪精密(GPM)、明導國際台灣分公司 (Mentor)、蔚華科技 (Spirox)、台積電 (TSMC)(2330-TW)、東京威力科創(TEL Taiwan)，以及美商慧盛先進科技 (Versum Materials) 等。未來將持續邀請更多廠商加入委員會行列，共同提升台灣產業的全球競爭力。

此外，SEMI 在全球人力資源發展計畫架構下，將陸續舉辦探討如何提升產業人才競爭力相關議題的論壇與活動。