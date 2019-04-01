增提備抵呆帳獨董關切 台銀澄清：為厚植風險承受能力

台灣銀行短短 14 個月提列逾百億元備抵呆帳，其中今年前 2 月一口氣提列 30 億元，引發獨董關切，台銀總經理邱月琴今 (1) 日表示，增提備抵呆帳主要是華映與綠能授信影響，為厚植風險承受能力，因此增提備抵呆帳，拉高呆帳覆蓋率。

台銀去年提列 73 億元、今年前 2 月提列 30 億元，合計 14 個月內就提列 103 億元的備抵呆帳，引來台灣金獨董陳錦稷質疑，擔憂台銀是否有授信品質惡化之虞，台銀為此今天上午召開臨時審計委員會進行查核。

台銀今年前 2 月稅前盈餘約 47 億元，扣除提列備抵呆帳 30 億元後，稅前盈餘僅剩 17 億元，邱月琴對此說明，前 2 月一口氣提列 30 億元，主要是考量華映與綠能聲請重整，債權回收期漫長，因而增加備抵呆帳提列，截至今年 2 月台銀的呆帳覆蓋率約 600% 多。

邱月琴指出，台銀對華映授信餘額約 22 億元、綠能約 2 億元，華映雖有擔保品，但目前態勢研判，華映狀況有日趨惡化跡象，儘管有擔保品可處分，但卡在聲請案仍在司法程序，研判債權短期內回收機率不高，因此台銀已在 3 月份針對兩家公司授信全數提列。

台銀表示，台銀目前放款市占率位居國銀之冠，但呆帳覆蓋率在公股行庫中排名僅在中段班，為提高未來風險承受能力、厚植資產品質，因而增加提列備抵呆帳，以達成銀行經營目標。

根據金管會統計，截至今年 1 月底，全體國銀呆帳覆蓋率平均約 596.56%，台銀呆帳覆蓋率 651.91%，雖高於全體國銀平均值，但在 8 家公股行庫中排名第 4，排名在華銀、兆豐與土銀之後，位居中段班之列。

公股行庫主管表示，銀行一般每月平均會提列 3 到 4 億元的備抵呆帳，碰到「狀況特殊」的授信案則會多提列一點，台銀今年前 2 月提列 30 億元，主要是是受到華映與綠能全數提列呆帳費用影響，並非外界所言，為了操縱損益才大舉提列備抵呆帳。