【華冠投顧】台股創高後拉回!依舊中性看待!

華冠投顧 2019年4月1號15點53分

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2442 新美齊、8213 志超、2069 運錩、4426 利勤、2327 國巨。

台股盤勢分析:

煙火秀 9

國際股市全面大漲下，台股早盤上漲 + 73 點開出，在台積電及鴻海的帶領下，指數再創波段新高；但是隨後在高檔賣盤壓抑下，指數震盪走低，終場僅小漲 + 1 點作收，收在 10642 點，成交量 1533 億。

台北股市今天在國際股市大漲下，終場僅小漲 1 點作收；這樣的表現，確實對多頭潑了一桶冷水。不過，對於今天台股的表現，相信長期觀看我們分析稿的投資朋友而言，應該沒有什麼意外。上星期我們已經說過… 加權指數本周可望再創新高，但是創高後是否有賣壓湧出，才是我們觀盤重點。然而，今天台股在三大法人同步大買 + 145 億下，加權指數僅小漲 + 1 點作收；顯然高檔的賣壓來至何處?? 就是我們接下來觀查的重點。

本周有清明四天連假，所以短期的賣壓放大，大家也不用過度擔心。目前外資 5.8 萬口期貨多單，再加上國際股市的強漲；僅管清明長期前夕，多方受到壓抑。但是短期也輪不到『空頭放肆』，因此建議投資朋友還是中性看待指數變化，我們持續笑看『煙火秀』的表演!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6227 茂綸、3406 玉晶光、3338 泰碩、2317 鴻海、2442 新美齊、3704 合勤控、3037 欣興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2406 國碩、5210 寶碩、3630 新鉅科、3114 好德、3535 晶彩科、1515 力山… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。