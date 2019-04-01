【華冠投顧】盤後分析：創高後賣壓出籠

劉彥良 分析師

美中進入第 9 輪貿易協商，貿易戰接近尾聲，市場樂觀期待未來川習二會可簽署正式協議下，抵消因美債殖利率倒掛所引起的經濟衰退隱憂。台股在上週五填補空方缺口由多方表態勝出後，今天挾美股大漲利多再往上攻擊，盤中高點來到 10735 點，再次改寫今年新高，不過午盤過後賣壓開台出籠，導致終場台股僅小漲 1 點。

由於早盤領漲的是權值股，故台積電 (2330) 開高走低收平為壓抑漲幅的關鍵，倒是鴻海 (2317) 在去年財報優於市場預期以及市場傳言郭董有意角逐 2020 總統大位下，押寶性買盤蜂湧進場，大牛股竟開高走高攻上漲停，也幸虧有鴻海穩住台股，否則今天台股可能留下帶量長黑 K 棒而非中黑 K 棒。

另一個盤面焦點是，蘋果宣布終止 AirPower 無線充電的計劃，而天風證券郭明錤分析師預言蘋果接下來將投入雙向無線充電，點名台廠最受惠的個股為華通 (2313) 和欣興(3037)，故兩檔股票吸引投資人進場追價分別大漲 7% 和 9%。

郭明錤分析師的預言我認為可能性相當高，首先蘋果在 AirPower 上想要做出不同於其他廠商的突破但始終無法如願，也讓前年 9 月就發表構想的新產品遲遲無法上市最終胎死腹中，但這不能怪蘋果，因為其他競爭對手也一樣無法突破可意隨意放置裝置還能維持順暢充電的技術門檻。

不過三星在 MWC 展前發表的新機 S10 就已搭載雙向無線充電，技術上較為簡單，包括國內多家 PCB 廠商也都具備相當量產技術，所以蘋果就算無法避開的三星專利研發自己的一套技術，大不了就付點權利金讓三星授權，反正早有跟三星拿 OLED 面板的先例，代表蘋果不一定要樣樣自己來，三星自然是敵人，但同時也是某些方面的合作夥伴。

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