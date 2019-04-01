國泰金連三年與「台大電機創客松」合作 挖崛金融科技跨界人才

為培育數位、科技及跨領域人才，國泰金 (2882) 連續三年與「MakeNTU 台大電機創客松」合作，旗下數位暨數據發展中心（簡稱數數發中心）派出多名資料科學實驗室（Lab）的數據工程師、數據分析師提供現場技術資源，設計出兼具創新與商業潛力的應用。面對數位轉型浪潮，國泰金以「數據驅動（data-driven）」為理念，從業務、營運、行銷、新商業模式各角度都帶入數據思維，數數發中心也持續整合集團資源，因應市場需求，打造適合金融、科技跨界新型態人才的環境，並且透過更多平台與管道，挖掘更多金融科技、資料科學的跨界人才。



台大電機創客松是台灣少數主打軟硬兼備的黑客松競賽，除了硬體實作，還搭配軟體開發、產品設計，讓參賽者自我挑戰、左右腦並用，在 24 小時內創造出最貼近主題的實體作品，今年大會以「懶科技（lAzI-Tech）」為主題，把負面懶散的惰性轉化為帶領科技進步的正向動力，期待參賽者運用 AI 技術，創造出讓日常生活更便捷的懶科技。



國泰金數數發中心以大數據、AI 技術，設計具潛力的智慧生活、智慧金融概念產品為主題，鼓勵參賽者跨界思考，開創的智慧金融服務、或兼顧機能與易用性的金融產品，提升金融體驗。