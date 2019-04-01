誠美材去年財報會計師出具保留意見 股價不畏利空逆勢強漲

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 昨 (3 月 31 日) 深夜公告，會計師出具保留意見、和繼續經營有關重大不確定性段落的查核報告，雖然恐因此被打入全額交割股，但誠美材今 (1) 日絲毫不受利空消息影響，股價逆勢大漲，盤中一度漲逾半根停板。

誠美材昨日深夜公告，揭露會計師針對去年財報，出具保留意見與繼續經營有關重大不確定性段落的查核報告，報告中指出，誠美集團截至去年底存貨餘額約新台幣 39.6 億元，但其中 7675 萬元，因會計師無法對該等存貨評價，取得足夠及適切的查核證據，以評估是否產生減損，因此會計師無法判斷是否須對該存貨金額作必要調整。

在繼續經營有關的重大不確定性方面，會計師指出，誠美集團因銀行額度遭銀行凍結無法運用，因此短期內有資金週轉困難之虞，雖誠美集團已經董事會決議啟動債務協商程序，惟此情況顯示誠美集團繼續經營能力，存在重大不確定性，會計師未因此修正查核意見。

誠美材將於 4 月 26 日股東臨時會上全面改選董事，誠美材公司派為掌握董事會，已將七席名單全數提滿，而大股東群創也在退出誠美材董事會 5 年後，再提出 2 董 2 獨董名單參與，雙方各自徵求委託書，以尋求支持，顯示誠美材經營權大戰已正式引爆。

由於誠美材會計師出具保留意見、與繼續經營有關重大不確定性段落的查核報告，引發誠美材股票恐被打入全額交割股的疑慮，不過，誠美材今日股價反而不受此利空消息影響，早盤開低後一路走高，股價逆勢大漲，盤中維持超過 4% 漲幅。