今年A股「賣出」評等報告多 官方肯定

自從 3 月初，中信證券與華泰證券接連對中信建投給予「賣出」評等後，中信建投股價在短短近 15 個交易日下跌逾 25%%，導致券商研究報告議題引發市場的關注。

券商與上市公司之間，本來就存在利益關係。上市公司增資、併購等，需要券商提供服務，而券商從提供服務中賺取業務收益。此外，券商出具研究報告往往需要得到上市公司的配合，例如調查研究、取得重要消息等。

因此，如果券商對相關上市公司作出賣出評等的話，未來要再取得第一手消息恐怕不容易。所以在給上市公司賣出評等時，券商一向非常謹慎小心。

圖: AFP

根據牛牛金融研究中心統計，2004 年至今，A 股總共出現過 479 份「賣出」評等報告，占這段期間研究報告比率只有 0.15%。其中以三家外資券商，中銀國際、瑞銀證券和高華證券發布的「賣出」評等研究報告最多，分別達 175 份，120 份和 104 份。相較之下，中國本土券商公布的「賣出」研究報告寥寥可數，合計只 25 份。

但根據彭博社統計，今年 3 月份，券商對 A 股上市公司給出「賣出」評等，或者下調評等的報告達 84 份，是 A 股自 2011 年同期以來數量最多的一次。2018 年全年 A 股的賣出評等報告只有 9 份。

不過官方對於賣出評等報告看法正面，證監會主席易會滿就曾表態指出「這都是非常正常的事」。

此外，中國官方媒體也在頭版發表評論文章指出，賣出評等報告能使股票交易買賣力量平衡，使股價達到合理的價格，可以避免市場偏離正軌太遠，更有利於降低市場失控的風險。這些例子說明券商的賣出評等已取得監管機關的肯定。