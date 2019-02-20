從前任證監會主席鐵腕去槓桿到新任主席易會滿加槓桿

中國人行貨幣政策司司長表示很快會進行首次 CBS(央行票據互換) 操作，前陣子中國永續債的議題，一級交易商參與互換，可以用持有永續債換成央行央票，提高永續債的流動性，並提供融資抵押，CBS 的出現被視為是類似 QE 的概念但不是 QE，具有擴表的效果，但不會增加基礎貨幣，對貨幣擴張和寬信用會有幫助，且永續債在資產負債表記帳上不需要記在負債裡面，可以記在股東權益，會對資本適足率有好的效果，也有補充資本金、加槓桿的效果。

2018 年中國股市除了受到中美貿易戰影響之外，在前任證監會主席劉士余鐵腕執行去槓桿下，對股市也帶來很大的傷害，但這是結構改革或去槓桿的必要之惡，達里歐新書闡明去槓桿的四個流程包括：去槓桿、債務違約、良幣趨逐劣幣、扶持好的產業重生，在去槓桿的過程好的企業與壞的企業同時都受到傷害，但經歷債務違約，讓不好的企業下市，好的留下來，就會形成正向的循環，這正是去年底中國引資的論述。

昨天人行提到很快會進行 CBS 的操作，有關永續債從 2013 就已經落地，但對於銀行業今年是首次發行永續債，對寬貨幣轉向寬信用有幫助，中國有機會去槓桿會轉成加槓桿，不過歷年在 1 月本來就會有社融擴張的週期，因此可以合併 1 月及 2 月的數據再做觀察，過去中國股市除了受到中美貿易戰因素的影響，其實中國內部本身的問題影響也是很大的，1/26 易會滿接任證監會主席，劉士余鐵腕去槓桿階段性任務完成，借重易會滿工行三十多年服務實體產業的經歷，從今年 1/26 接任以來，永續債在人行及財政部等的支持下成為寬貨幣轉成寬信用的重要政策之一，也是除了中美貿易戰趨於和緩外，另一股重要的支撐力量，觀察上證綜合指數 1 月份日均量 1274 億人民幣，2 月份共 8 個交易日之日均量達 1780 億人民幣，整整擴增 40%，除了 MSCI 效應外資提前卡位效應外，看得出來市場對這一波的漲勢是買單的。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index