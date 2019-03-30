無視21年來最佳開年走勢 股票基金仍在失血

本季股市走勢值得在華爾街歷史上記上一筆，標普 500 指數上漲 13.1%，但即使創下 2009 年第 3 季來最佳單季表現以及 1998 年來的最佳開年，然而，投資人似乎不屑一顧，股票型基金卻未能吸引新資金流入。

事實上，根據美銀統計，投資人在第 1 季從股票型基金中撤出 56 億美元，同時向固定收益基金注入 942 億美元。

今年股市表現出色，接續自 2018 年底的股市大屠殺後的大反彈。但儘管美股已經完全收復這些跌幅，受經濟大蕭條以來最糟 12 月表現驚嚇的投資人似乎仍然不願意重新投入市場。

由於疲軟的經濟數據出現以及債市閃現金融危機前以來最大衰退訊號，經濟衰退擔憂重新盤踞心頭，投資人對風險資產避之唯恐不及。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 發表報告表示，「展望未來，在減少獲利成長和聯準會擔憂引發 2018 年第 4 季股市修正方面，遲早都會出現重大進展。」

「但若要認為這些問題會得到解決將是錯誤的。因此，在尋求更多穩定的證據前，我們對風險資產保持謹慎態度。」Tom Essaye 說道。

在避開股票型基金的同時，投資人逐步轉向企業債券市場。流入高級債券型基金的投資資金數量正在逐步打破新的單月紀錄。這種趨勢被視為對聯準會上周利率政策逆轉、宣布暫停升息的對沖行為。企業債券殖利率通常高於美國國債。

隨著波動加劇和全球不確定性增加，投資人也紛紛囤積現金。根據 Charles Schwab 最近的調查，其平台上 44% 的活躍交易者在過去 3 個月中增加了其投資組合的現金部位。