Lyft揭科技公司IPO序幕 溫和收漲8.7%

Lyft (LYFT-US) 股價週五在公開市場首次亮相漲幅一度達 23%，盤中低點 78.03 美元，終盤漲幅收斂至 8.74%，每股 78.29 美元，市值達 222 億美元。

Lyft 週四表示，他們以每股 72 美元的價格受出了 3250 萬股，超出預期，這意味該公司上市籌措了約莫 23 億美元。

這是今年重量級科技公司的第一場 IPO，雖說 8.7% 以 IPO 來說相較溫和，但市場對該公司股票仍相當感興趣，開盤時交易量超過 600 萬股，到收盤時成交量已超過 7000 萬股。

Bullpen Capital 普通合夥人 Duncan Davidson 表示，「以一個 250 億美元規模的股票來說，上市收漲 20% 是令人相當驚喜。」他認為 Lyft 上市感受到華爾街的「溫暖」，是今年稍晚其他科技公司 IPO 的好兆頭。

這家排名第二的共乘公司在 IPO 招股說明書上揭露，其營收飆升但 2018 年虧損 9 億美元。這家公司 IPO 的表現可作為公眾投資者的試金石，顯示他們對成熟但尚未獲利的大型科技公司之容忍度。

Lyft 趕在頭號競爭對手 Uber 之前上市，專家認為這有其必要性，因為 Lyft 的規模較小、範圍較窄。Lyft 主要聚焦美國市場，專攻行動性，不像 Uber 已經全球化成長，且擴展至 Uber Eats 食物運輸。

Deloitte＆Touche 合夥人 Barrett Daniels 表示，Lfyt 的上市表現顯示華爾街願意暫時略過高額虧損，先取得這樣快速成長的公司股票，「投資圈將接受這樣的故事。」但他認為 2020 年可能會有更多不確定性因素。

大眾仍擔心 Lyft 是否能轉回獲利並與 Uber 有效競爭，尤其考慮到該公司的高估值。在 IPO 前的準備期間，Lyft 提供了大方的折扣，以短期內犧牲公司利潤的做法，努力提高市占程度。

DA Davidson 分析師 Tom White 表示，Lyft 部分吸引力是該公司過去 5 年在美國市場的佔有率穩定成長，而且此成長趨勢可望持續下去。

S&P 500 今年迄今上漲 13%，而 Renaissance IPO ETF 漲幅 31%。