〈Q2投資看這裡〉聯準會高鴿 風險性資產與新興市場翻身

美國聯準會暫緩升息步伐，更預告今年都沒有升息空間，超鴿派的態度重挫美元升勢，推升風險性資產表現，投信認為，全球央行風向轉變，有助風險性資產與新興市場表現，但也要留意，萬一未來市場鴿轉鷹，或是升息比市場預期還快，可能出現利率反轉，須慎防利率風險。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，美國聯準會三月會議決議繼續維持指標利率目標區間在 2.25%~2.50%，符合市場預期，卻也再度重申對升息保持耐心的立場。

而觀察本次利率意向點陣圖，可發現多數官員態度轉為更加鴿派，從原先預估今年將升息兩碼，至今年可能完全不升息，直到明年才有可能再升息一碼。



林雅慧指出，聯準會將從 5 月開始放慢縮減資產負債表速度，計劃於 9 月停止縮表，並從 10 月起將手上的機構債與不動產抵押貸款證券 (MBS) 到期本金，再投入美國公債市場。

根據聯準會主席鮑威爾則預估，年底聯準會資產負債表規模將降至 3.5 兆美元左右，占美國 GDP 約 17%，整體縮表進度較市場預期提早動作。



以資產配置角度來看，林雅慧指出，自 2006 年以來，投資人採用「50% 全球股票 + 50% 全球債券」配置策略，年化報酬達 4.7%，雖不及 100% 配置全球股票的 5.7%，但只要承受 8.9% 的波動度僅為純股配置 15.6% 高波動度的一半。

林雅慧指出，若以承受每一單位波動度可以換取到報酬的角度來看，股債兼具的「多重收益策略」讓投資人能以較低的波幅享受到較高的收益。



保德信投信認為，序將進入第 2 季，觀察過去經驗，即便殖利率曲線反轉，但不代表經濟衰退迫在眉睫，這只是市場對經濟成長增速放緩預期，預期資金將會湧往安全穩健之觀察過去經驗，

保德信投信表示，今年以來風險資產仍有不少投資機會，但須留意景氣末升段風險，對於風險資產應審慎應對。