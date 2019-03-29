旺宏吳敏求看好6月市況將落底 下半年需求可望回溫

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (29) 日表示，預期美中貿易談判將在 6 月達成協議，使產業再度回歸正軌，意即市況可望在 6 月落底，帶動下半年需求回溫。他並說，從歷史經驗來看，任天堂對銷售量的預測均相當準確，因此並不擔心庫存去化問題。

吳敏求表示，美中貿易戰造成客戶轉趨觀望，紛紛降低庫存因應，他並認為，上半年產業表現都不會太好。

不過，吳敏求預期，美中貿易談判將在 6 月達成協議，市場不確定性因素也將因此消失，使產業再度回歸正軌，意即需求可望在 6 月時落底，下半年市場需求動能可望回溫，看好消費性電子產品需求將增加。

雖然不少記憶體廠近來紛紛降低今年資本支出，但吳敏求說，產業競爭太過激烈，因此市況越不景氣，研發腳步越不能停歇，今年 12 吋晶圓製程升級的計畫不會改變。旺宏今年資本支出約 142 億元，將用於提升 12 吋廠製程，由 36 奈米升級至 19 奈米，以因應 SLC NAND Flash 與 eMMc NAND 生產需求，並用於研發 96 層製程技術的 3D NAND。

受到任天堂去年下半年需求不如預期影響，旺宏去年底庫存水位達 179.49 億元，為近年來存貨相對較高的水位，其中，ROM 存貨占比為 6 成，旺宏今年將積極處理存貨，而任天堂可望在下半年推出新款 Switch。吳敏求認為，從歷史經驗來看，任天堂對銷售量的預測都蠻準確的，因此並不擔心庫存去化。