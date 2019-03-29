〈鴻海財報〉上半年營運仍有壓 下半年關注蘋果新機上市狀況

鴻海 (2317-TW) 去年獲利創近 5 年新低，法人認為，主要是受 iPhone 銷售不振、富智康虧損破紀錄影響，而今年來看，在 iPhone 銷售未見回溫下，預計上半年還是將延續營運低迷表現，下半年傳統旺季則得關注蘋果新機上市情形。

鴻海去年營收創下歷史新高，但稅後純益連 2 年衰退，更創下近 5 年低點，法人指出，主要是 iPhone 銷售不振、以及富智康虧損擴大影響，獲利受到衝擊。

而今年來看，鴻海 2 月營收月減 35%，創下近 4 年半新低，法人認為，iPhone 買氣疲弱有恐將延續至上半年，預估第 1 季出現次低、第 2 季落底，而進入下半年傳統電子旺季，則須關注新 iPhone 的上市情形。

不過富智康今年上半年可望擺脫虧損，與芬蘭公司 HMD 生產銷售諾基亞 (Nokia) 手機的新業務，因近 2 年表現差強人意、對財務造成重擔，雙方合作模式將改變。

富智康表示，HMD 將尋求與其他原始設計製造商合作，亦將終止分銷業務、選擇性接受 HMD 訂單，預期對 HMD 銷售營收將下滑，但毛利率可回穩提升，缺口可由銷售給新美國網路公司填補，上半年虧損減少，也可望舒緩鴻海的壓力。

而鴻海董事長郭台銘日前表示，2019 年相較 2008-2018 年的過去 10 年，是比較差的 1 年，但有信心今年業績依舊能維持成長。

鴻海去年營收創下歷史新高，但稅後純益連 2 年衰退，更創下近 5 年低點，法人指出，主要是 iPhone 銷售不振、以及富智康虧損擴大影響，獲利受到衝擊。

而今年來看，鴻海 2 月營收月減 35%，創下近 4 年半新低，法人認為，iPhone 買氣疲弱有恐將延續至上半年，預估第 1 季出現次低、第 2 季落底，而進入下半年傳統電子旺季，則須關注新 iPhone 的上市情形。

不過富智康今年上半年可望擺脫虧損，與芬蘭公司 HMD 生產銷售諾基亞 (Nokia) 手機的新業務，因近 2 年表現差強人意、對財務造成重擔，雙方合作模式將改變。

富智康表示，HMD 將尋求與其他原始設計製造商合作，亦將終止分銷業務、選擇性接受 HMD 訂單，預期對 HMD 銷售營收將下滑，但毛利率可回穩提升，缺口可由銷售給新美國網路公司填補，使上半年本業虧損減少。

而鴻海董事長郭台銘日前表示，2019 年相較 2008-2018 年的過去 10 年，是比較差的 1 年，但有信心今年業績依舊能維持成長。