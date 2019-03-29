【永豐期貨】台指選擇權盤後－陸股帶頭衝 台股拉尾技術面轉弱危機暫除

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 105 點至 10598 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 43.04 點，電子期逆價差擴至 - 1.66 點，金融期逆價差縮至 - 2.36 點。現貨部分，三大法人買超 109.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 130 口至 27754 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3055 口至 57846 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2097 口至 22773 口。

美股四大指數多數收紅，美債殖利率跌勢暫歇緩解市場緊張情緒，激勵金融與消費相關類股反彈走高，帶動美股盤中由黑翻紅，且今日亞洲主要股市表現亮眼帶動台指期開高，但韓國股市開盤後一度翻黑連帶台指期衝高後急殺走跌，連帶現貨早盤隨著亞股漲勢收斂一度回測平盤，所幸中國股市在貴州茅台股價創下歷史新高帶動開高，加上中美貿易談判似乎有所突破的利多消息傳出，帶動台股盤中再度轉強漲幅擴大，金融股受惠殖利率回升領軍台股走高，加上季底作帳買盤推升權值股緩步走高，尾盤更在陸股下午盤持續大漲帶動下，尾盤帶量以當日最高點作收。終場加權指數收 10,641.04 點，漲 104.78 點，漲幅 0.99%，成交量 1,209.89 億元。技術面來看，周五指數出量大漲並完全封閉週一大跌空方缺口，且日 KD 指標有望再度黃金交叉向上，技術面轉弱危機暫除，但指數短線漲多且與重要均線乖離率不斷擴大，追高風險持續累積仍不建議過度追價。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~10650 擴至 10500~10700，上檔壓力區上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.5，VIX 指數下降 0.21 至 13.39，而外資選擇權淨部位也呈現加碼買 Call 賣 Put 的態度。整體選擇權籌碼面顯示隨著台股走揚，昨日略降溫的中性偏多格局又再度回溫。 (永豐期貨研調)



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