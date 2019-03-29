【華冠投顧】本周自發性強勢 下周偏多震盪局 《宏捷科》仍有戲 卡位《聖母瑪利亞》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美中新一輪貿易談判重啟，利多帶動美股反彈、亞股普遍大漲，今日台股隨國際盤大漲，大盤增量 + 104 點重上所有均線並填補 3/25 之空方缺口，OTC 指數 + 1.79%，雙雙收在今日最高點。

本週大盤在摩台期結算前始終保持相對國際股市強勢的慣性，今日早盤雖一反常態轉為相對弱勢，不過中盤後開始急起直追一路走高，終場漲幅僅次於陸股，延續強勢慣性。

雖說今天台股的拉抬包含季底最後一天作帳的誘因，但一週下來的走勢確實遠優於國際盤，屬於自發性的強勢，因此即便下週清明連假前容易遇到 "長假效應賣壓" 以及 "害怕節氣變盤賣壓" 出籠，多頭應有能力對抗並進行強勢整理，只要守住 3/18 多方缺口（10439～10445，月線和年線也差不多匯集於此），長假過後就有機會展開下一波攻擊。

＜操作策略＞

大盤今天在間隔了一週後首次放量，至於下週一能否持續滾量尚不得而知，加上連假前可能面臨較重賣壓，所以操作策略暫不調整，仍秉持 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三個原則。

也由於本月以來運用此一操作模式持續帶來豐碩戰果，例如 3/8《3114 好德》+23%、《4426 利勤》+24%、3/14《8046 南電》+23%、3/19《3019 亞光》+26%、3/22《3540 曜越 (曜馬中原)》+11%...，那就讓有效的方法重複作，好事自然一再發生。

持股追蹤部分，上週四 (3/21) "盤後影音" 介紹的《(頂天立地)5289 宜鼎》創高壓回；週一(3/25) 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》量縮休息；學員私房菜《8086 宏捷科》強勢整理，後續將依照設定的移動停利點動作。

至於上週五 (3/22) "盤後影音" 介紹的口袋名單《(鈴木一朗)5349 先豐》，整理兩個多月後發動，今天出量推升到前高附近卻 "倒頭栽到盤下"，短線走勢及結構不優，因此帶學員全部獲利下車，資金直接布局一檔已有短線整理到尾端現象的『運動大聯盟』潛力股《聖母瑪利亞》，詳情請看今日 "盤後影音"。更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷投資園地。

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，華為喊出「5G 是未來 10 年到 20 年的主流」，帶動 5G 族群《2383 台光電》、《4958 臻鼎 - KY》、《6213 聯茂》、《6269 台郡》、《3704 合勤控》、《2485 兆赫》... 表現強強滾；蘋概股《3483 力致》、《3406 玉晶光》、《2313 華通》、《6121 新普》、《3034 聯詠》... 等表現不惶多讓。被動元件族群在三巨頭中線形最佳的《2492 華新科》帶頭下走出反彈，惟漲幅普遍有限且《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》依舊月線蓋頭、籌碼發散，整個族群仍持保守看待。

今日大跌股不多，除大同集團相關個股外普遍跌幅有限，相對弱勢股則仍集中在高基期股的修正，如《1532 勤美》、《3533 嘉澤》、《1795 美時》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。