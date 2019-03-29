【華冠投顧】台股高檔震盪!個股表現!正義聯盟好股一檔接一檔!下週換誰表現?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、8213 志超、2069 運錩、4426 利勤、2327 國巨。

台股盤勢分析:

煙火秀 8

台北股市早盤小漲 + 15 點開出，在周五賣盤的壓抑下，指數一度由紅翻黑；但是下半場權值股轉強，金融類股領軍，指數震盪走高，終場上漲 + 104 點作收，收在 10641 點，成交量 1214 億。

加權指數一如我們預期『重返 10600』，不過對於下星期挑戰新高的行情；基本上武傑就觀望看待，但不過度期待。從現貨的角度來看，台股在完成短線整理後，再度轉強上攻；但是在期貨市場的波動來看，盤出現不少結構性『騙線』走勢，讓人難擔心多方攻擊所面臨的壓力。展望下星期… 加權指數可望再創新高，但是創高後是否有賣壓湧出，將是我們觀盤重點；因此老話一句… 中性看待指數變化，積極的參與『煙火秀』賺錢機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6227 茂綸、3406 玉晶光、2383 台光電、6188 廣明、4116 明基材、3704 合勤控、3144 新揚科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2406 國碩、5210 寶碩、1532 勤美、3114 好德、3325 旭品、2497 怡利電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。