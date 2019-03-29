【華冠投顧】台股價量齊揚，下周挑戰今年10667高點!

台股今天震盪走高收最高，大漲 104 點，收在 10641 點，成交量 1214 億元，價漲量增，周線翻紅 K 棒。

昨日說台股量僅 889 億元! 多空即將表態! 今日指數開盤就帶量突破壓力區，接著在電子，金融與傳產等權值股攜手發動下，震盪走高，最後收最高，指數站回所有均線之上，下周即將再挑戰前高 106678 點。三大法人同步買超，自營商買超 42.3 億元，投信買超 1.7 億元，外資及陸資買超 65.8 億元。三大法人合計買超 109.8 億元。強勢股方面: 蘋概股力致 (3483)、玉晶光(3406) 漲停作收，嘉聯益 (6153)、華通(2313)、新普(6121)、聯詠(3034) 以及可成 (2474) 等股價都表現亮麗。5G 族群股價強強滾，盛達 (3207)，星通(3025)，台光電(2383) 等漲停，合勤控 (3074) 收漲 7%，聯茂 (6213)、譁裕(3419)、宏捷科(8086)，(2419) 仲琦以及兆赫 (2485) 也都搶眼。其他中小型股: 松普 (5488)，穆拉德(4109)，茂綸(6227)，營邦(3693) 等亮燈停。

台股今日帶量大漲，空方潰不成軍，下周只要量能不墜，將戰今年高點，選股以站穩月線之上突破轉強個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估