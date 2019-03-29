長榮航看好客運成長 加強與工會溝通避免空服罷工風險

長榮航 (2618-TW) 今 (29) 日召開法說會，由於今年油價展望穩定，成本降低的效益可望顯現，對今年維持樂觀看法，尤其看好客運，但值得注意的是，長榮航坦言，空服員罷工潛在威脅仍不可免，會持續加強和工會溝通，解決勞資爭議，打造幸福企業。

長榮航今年將新增 6 架 787 新機，新增運能主要投入區域航線，其中，日本新增航線包括有 6 月 6 日開闢台北 - 名古屋航線、7 月 16 日增闢台北 - 青森航線、7 月 17 日起開台北 - 松山航線 (日本瀨戶內海的松山市)。

同時，長榮航也將針對需求量大的航點增班，東京成田從每天 2 班增為 3 班，福岡每日 1 班增為每周 12 班，仙台從每周 5 班改為每日 1 班；沖繩自冬季班表開始，從每日 1 班增為 2 班。

另一方面，長榮航正規劃在歐洲拓展新航點，最快明年第 1 季飛往義大利米蘭，初期規劃每周 4 班。

另外，對於市場傳空服員罷工的可能性，長榮航直指，罷工潛在威脅仍不可免，但會持續加強和工會溝通。

長榮航去年營收為 1799.07 億元，年增 10%，稅後純益 65.53 億元，年增 13.9%，每股純益 (EPS) 為 1.5 元，為 3 年來新高，長榮航董事會已決議擬配發現金股利 0.5 元和 0.3 元股票股利，合計 0.8 元，為 3 年高點。