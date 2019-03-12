〈長榮集團展望〉長榮航看客運增長「很樂觀」 最快明年Q1飛航米蘭

長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日透露，擬開航義大利米蘭，台北 - 米蘭航班最快明年第 1 季就會開出定期航線，而在確定開航前半年將開始銷售機位；長榮航董事長林寶水強調，今年客運展望「很樂觀」，加上貨運穩定成長、油價持穩，對整體表現「很有信心」。

據了解，目前義大利給予台灣的航權為每周 7 班，除了華航擁有每周 3 班羅馬和 2 班米蘭的航權，長榮航也擁有每周 2 班台北 - 米蘭航權，過去長榮航審慎評估時間帶和飛航效益，此次長榮航主管鬆口表示，有機會明年第 1 季開航。

而就整體航空市場來看，林寶水說明，航空過去一年受到貿易戰和油價攀高衝擊，整體產業經營並不容易，不過，長榮航表現還是不錯。

展望今年，林寶水指出，儘管看到同業「拚命買飛機」，全球運能約將成長 5-6%，亞太市場運能成長甚至會高於 6%，不過，「需求成長會比供給成長更多」，再加上預期油價不至於再大幅上揚，樂觀看客運展望。

長榮航今年將再引進 6 架 787，包括 2 架 787-9，4 架 787-10，運能增加約 6%，已規劃投入使用在熱門旅遊航點和增班需求。

至於航空貨運，林寶水認為，過去兩年空運需求大爆發墊高比較基期，加上貿易戰還有不確定因素，供給成長可能會高於需求成長，不過，今年 777 貨機第 5 架交機後，全新貨機機隊全員到齊，而 747 貨機將再淘汰 2 架，完成全數除役，更具省油效率。