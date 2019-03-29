拚海外市場 元大證券三大高層異動 黃維誠出任總經理

元大金 (2885-TW) 旗下元大證券今 (29) 日召開董事會通過高層人事案，原總經理陳麒漳轉任元大創投董事長，新任總經理將由元大證券 (韓國) 原總經理黃維誠出任，元大證券 (韓國) 總經理則由金控原任法金事業處執行長郭明正接棒。元大金表示，這波人事布局充分展現元大金發揮整合性綜效，且積極揮軍國際，力拚開創下一波營運規模擴張及獲利成長契機。

元大證券近年來迅速擴張海外版圖，將企業規模延伸至韓國、越南、泰國及印尼等國家，2017 年認列海外轉投資利益約新台幣 12.6 億元，年增率達 56%，2018 年更將海外轉投資獲利佔比推升至元大證券整體稅後純益的 20%。

除元大證券 (韓國) 外，在東協市場方面，元大證券 (泰國) 自收購以來，經紀融資各項業務逐年成長，2017 年 9 月至 10 月市佔率排名一度躍上市場龍頭地位，目前位居泰國前十大券商。

黃維誠在元大服務逾 20 年，長期負責元大證券海外事業發展，2014 年元大證券併購東洋證券後，出任元大證券 (韓國) 總經理，一年多就轉虧為盈，使元大證券 (韓國) 位列韓國前十大券商。元大證券 (韓國) 近三年 (2016 至 2018) 稅後淨利呈跳躍性成長，年複合成長率達 123%，成績亮麗。

元大證券借重黃維誠完整的海外歷練，展現進軍國際市場的決心，也顯示海外營運經歷將成為未來出任高階管理主管職務的關鍵門檻。

而元大證券 (韓國) 新任總經理郭明正曾先後擔任元大創投總經理及元大金控法金事業處執行長，領導創投團隊發掘優秀的未上市櫃潛力企業，輔導完成掛牌，也率領投資銀行團隊多次奪下大型承銷案件。

郭明正任內積極投入集團各項法金業務的資源整合，此次派任韓國也充分展現元大證券開拓當地市場的決心。



陳麒漳曾任元大金控財務長及元大銀行董事、總經理等職務，自 2013 至 2015 年擔任元大證券大中華區投資銀行負責人，採「質」、「量」並重發展投資銀行業務，並布局大中華、韓國、東南亞市場。2015 年起擔任元大證券總經理，除了維持經紀業務領先優勢，承銷業務亦有傑出表現，將在這波人事布局中，另被賦予重任。