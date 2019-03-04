陸股股王貴州茅台盤中創新高 市值一度重返兆元人民幣

陸股股王貴州茅台 (600519-CN) 再創紀錄，今 (4 日) 盤中股價來到歷史新高，市值一度重回上兆元人民幣。若以歷史表現來看，不含上市首日，貴州茅台累計漲幅已經達到 141.02 倍。

貴州茅台今日早盤高開低走，隨後股價展開小幅拉升，盤中高點到達 798 元，午盤收於 797.62 元，已再創歷史新高。但股價在午後震盪走低，最終由漲轉跌，收盤報 781.86 元，跌幅 0.94%。

貴州茅台今日股價 (圖表取自 Google)

今年年初，貴州茅台公布 2018 年生產經營概況，初步核算，2018 年度生產茅台酒基酒約 4.97 萬噸，系列酒基酒約 2.05 萬噸；實現營業總收入 750 億元左右，年增近 23%；實現凈利潤 340 億元左右，年增約 25%。

公司 2019 年度計畫安排營業總收入增長 14%。在年初召開的茅台集團 2019 年度工作會議上，茅台集團黨委書記、董事長、總經理李保芳明確下達任務，2019 年茅台要「跳起來摘桃子」，確保營業收入突破人民幣 1000 億元。

經營數據公布後，貴州茅台股價開始呈現震盪上行走勢。若從去年 10 月 30 日盤中創下階段新低後算起，貴州茅台迄今累計反彈幅度已達 50% 以上。上週五貴州茅台大漲 4.54%，收盤價創下其歷史新高。

早前中金看好茅台業務持續增長，加上市場情緒好轉，上調目標價 4.7% 至人民幣 900 元。

從食品飲料行業的所有 A 股公司來看，貴州茅台歷史漲幅暫居第 2 位。數據寶統計顯示，截至上週五，上市以來 (不含首日) 漲幅最大的是伊利股份，歷史累計漲幅達到 215.77 倍。2 月底，伊利股份公佈 2018 年年報，公司去年實現盈利 64.4 億元，年增 7.31%，獲利金額創下歷史新高。

另一隻白酒股瀘州老窖歷史以來漲幅 128.31 倍排在第 3 位。其餘食品股歷史漲幅均未超過 100 倍，漲幅在 10 倍以上的還有雙匯發展、中炬高新、山西汾酒、五糧液、水井坊、重慶啤酒等。