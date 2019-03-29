滬深盤後—北向資金流入逾百億 上證指數大漲3.2% 貴州茅台股價創新高

陸股在悶了多天之後，今 (29 日) 集體強彈，早盤由券商及軍工股帶動，午盤之後地產股接棒，尾盤工業大麻股反彈，促使市場人氣回升，各個類股幾乎全線收高。

截至收盤，上證指數大漲 3.20%，收報 3090.76 點，直衝逼近 3100 整數關口；深成指數大漲 3.77%，收報 9906.86 點，週 K 線罕見 12 連陽；創業板指數大漲 4.10%，收報 1693.55 點。成交金額也明顯上升，兩市合計成交人民幣 8363 億元。

上證指數 (圖表取自新浪財經)

值得注意的是，滬深港通的北向資金今日大幅淨流入人民幣 117 億元，成為行情重新點燃的重要推力。

今天表現最受矚目的族群，首推券商股，全線掀起漲停潮，整個板塊大漲 8%。其次，保險板塊漲超 5%，銀行、地產、白酒、區塊鍊等板塊漲近 4%。

股王貴州茅台昨天晚間發布財報，營收為人民幣 736.39 億元，年增 26.5%，高盛上調貴州茅台目標價至 1016 元，造成今天開盤就大漲 3.5%，並帶動一線白酒股走強，收盤漲 5.85%，收 853.99 元，股價創歷史新高。

昨遇跌停潮的工業大麻今開盤走弱，但尾盤跟隨類股龍頭順灝股份全線反彈，順灝股份漲停，紫鑫藥業漲 7%，德展健康、康恩貝漲逾 4%。

對於後市，財通證券認為，市場應已進入牛市初期，但經歷過一季度的快速估值修復後，二季度 A 股大概率迎來震盪整理。天風證券表示，在周邊市場走弱和科創板預熱的雙重影響下，市場全面性的修復行情已近尾聲，將由增量推升逐漸轉變為存量博弈，估計短期市場風險偏好將稍有降低。

大同證券投資顧問陳劍指出，3 月 29 日大盤上漲的主要邏輯有：一是隨著全球經濟放緩，央行有降準的預期，二是李克強總理在博鰲論壇上提到，經濟比預期來得好。雖然春節後大盤上漲較多，指數也逼近 3100 點，但本身市場估值不高，從數據統計來看，目前 A 股處在歷史估值的下限附近，隨著經濟預期企穩，投資者也願意接受更高的估值。