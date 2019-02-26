中金上調貴州茅台目標價至900大關 營收增速有望達15-20%

中金公司看好貴州茅台成長態勢，繼先前調降目標價至人民幣 860 元後，考慮到近期市場情緒較積極，再度上調目標價 4.7% 至人民幣 900 元，維持其原盈利預測不變。

中金分析師刑庭志表示，貴州茅台以大眾高端消費為主要支撐點，若未來 3 年能藉由直接提價並適度放量提高增長，預計營收增速可保持在 15%-20%。

截至今日 (26) 開盤前，貴州茅台股價為人民幣 742.33 元，距離目標價還有 21% 的上漲空間。

貴州茅台股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

然而，分析師指出，茅台酒節後的產量短缺仍然存在。數據顯示，1 至 2 月廠商對經銷商的供給量普遍少於去年同期，渠道基本上處於缺貨狀態，導致批發價格仍處於人民幣 1700 元上下。

在上個月的一份報告中，中金稱宏觀經濟下行將導致茅台酒需求減弱，故下調目標價至 860 元，因此引發去年第 4 季基金大幅減持的情況。

儘管如此，茅台士氣並未遭受波及。該集團董事長李保芳信心回應，2019 年茅台集團的目標是提前實現營收突破「千億」人民幣大關，並將在 2020 年後迎來「後千億時代」。

中金也在去年發布 9 份研報看多貴州茅台，最高目標價一度來到人民幣 925 元，中金因此有了「貴州茅台第一多頭」的稱號。

中金指出，茅台直銷比例將顯著增長。不同於以往銷售方式，茅台在今年取消 100 多家經銷商資格，將重點放在直銷通路上，與大型超商、電商等通路進行合作，推進營銷扁平化，以減少中間環節，平衡利益分配並控制終端價格。

根據貴州先前報告，2018 年該公司總營業收入為人民幣 750 億元左右，年增 23%，歸屬於母公司股東淨利則達到人民幣 340 億元左右，年增 25%，計畫 2019 年營業收入增長 14% 左右。