滬深盤後—工業大麻概念股領跌 上證指數挫近1% 失守3000點

陸股今 (28 日) 兩市小幅低開後，在工業大麻概念股領跌之下，3 大股指均快速走弱。盤中 5G 概念股強勢拉升，一度幫助創業板指數翻紅，但午後跌勢再起，上證指數收盤下挫近 1%，失守 3000 關卡。

截至收盤，上證指數收報 2994.94 點，跌幅 0.92%；深成指數收報 9546.51 點，跌幅 0.65%；創業板指數收 1626.82 點，跌幅 0.67%。成交量則持續萎縮，滬市成交人民幣 2895.55 億元，深市成交 3741.09 億元，兩市合計成交 6636.63 億元。

上證指數收跌 (圖表取自新浪財經)

近兩個交易日，滬深單日成交額均不足 7000 億元，為進入 3 月以來首次出現。聯訊證券策略組負責人康崇利表示，成交量的萎縮也表明近期市場在上方阻力較難突破的背景下，觀望的情緒逐漸升溫，多空雙方還是處於膠著階段。

從盤面上看，港口航運板塊崛起，全天領漲兩市，長航鳳凰 (000520-CN)、連雲港 (601008-CN) 漲停，；5G 概念股走強，表現活躍，中興通訊 (000063-CN) 收漲停，股王貴州茅台 (600519-CN) 獲北上資金追捧，上漲 2.3%，帶動白酒類股走強。

多數類股表現弱勢，工業大麻類股大跌超 7%，康恩貝、信邦製藥等近 20 股跌停。此外，燃料電池、鈦金屬、土地流轉等板塊跌幅均超 3%。

展望後市，匯豐晉信首席宏觀及策略師閔良超表示，未來如果全球股市同步進入避險模式，A 股市場可能也會跟隨回調。但回調反而能為投資者提供買進優質個股的機會。

聯儲證券首席投顧胡曉輝為，從資金角度來看，北上資金淨流入已經第五週回落到低位，加上監管層一直在加強對場外配資的嚴監管、嚴查信貸資金違規流入股市，以及由於美國經濟出現下滑趨勢，全世界風險偏好轉向保守，必然帶來 A 股外資減少配置。在沒有了資金支持後，市場很難有大幅向上拓展空間。

國壽安保基金認為，海外風險可能進一步加劇市場波動，但 A 股此輪上漲的邏輯由自身主導，外部因素還不至於改變市場向上的大方向，不過急漲後的 A 股短期確實有休整的需要，疊加外資流出、重要股東減持、限售股解禁壓力增大，維持短期震盪判斷。