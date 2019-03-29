

◆盤勢分析

1. 美股四大指數周四收盤漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.19%~0.36%。其中，科技股窄幅波動，AMD、亞馬遜、NVIDIA、台積電 ADR、美光、APPLE 等微幅上漲；INTEL、FB、谷歌則下跌 0.5% 以內。UA 與特斯拉上漲超過 1% 相對表現較佳。

2. 周四加權指數小幅跳空低開，因成交量能不繼隨即震盪下行，盤中最低 10,499.29 失守 10 日線，接近 10 點陸股逐漸轉強帶動台股回穩，加上尾盤將進行摩台結算，指數緩步收斂跌幅。終場加權收 10,536.260 點，下跌 6.44 點，跌幅 0.06%。

3.OTC 指數早盤開高震盪，但中小型股跌多於漲，盤中回落在平盤附近震盪，終場收 138.42 點，微跌 0.12%，目前短線上方壓力為 140 點，下方支撐為月線 137.77 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收下影線紅 K 棒，暫時失守 10 日線。

(2) 量能：成交量能持續降溫，周四僅達 889.04 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 10.76 億元；外資 + 1.30 億元、投信 - 3.68 億元、自營 - 8.37 億元。

5. 電子類股

(1) 緯創集團：雲端硬件廠商 6669 緯穎持續攀高，連續第二天的蜜月行情，但同集團個股 3231 緯創、4953 緯軟平盤整理。

(2) 電子零組件：散熱模組輪動，周四 3483 力致因布局非 NB 領域，法說對後市營運樂觀，外資連買多日，股價跳空站上七年新高；電池大廠 6121 新普 2018 年 EPS17.35 元，將派發 11.5 元股息，今年營運可望季季高，股價再創波段新高；4933 友輝財務體質改善，且股價基期仍低，股價盤中一度挑戰 35 元。

(3)PA、矽晶圓：受惠 5G、車用需求，PA 產業逐漸走出谷底，營運有望增溫 ，8086 宏捷科早盤暴量衝高，尾盤翻黑，但 3105 穩懋、2455 全新維持強勢。矽晶圓 6488 環球晶法說釋出好消息，1Q19 營收不差，並宣布配發 25 元股息，股價上漲 1.36%。

6. 非電子類股

(1) 水泥、營建：2018 年水泥族群獲利佳，且具高配息題材，雙雄 1101 台泥、1102 亞泥維持多頭走勢，帶動 1103 嘉泥落後補漲。329 檔期即將到來，國內建商推案量上看 5000 億元，2501 國建外資持續買超，股價量出創高；2511 太子、2545 皇翔盤中緩步走高。

(2) 裕隆集團：2204 中華、1417 嘉裕宣布減資，股價跳空上漲；帶動 2201 裕隆、2227 裕日車股價轉強。

7. 重點訊息：

(1) 聯華分割、轉型為控股公司: 1229 聯華實業 28 日舉辦重大訊息說明會，宣布董事會決議通過，將台灣麵食事業、台灣租賃事業，以分割方式分別移轉予兩家 100％持有之子公司，屆時聯華實業將轉型為投資控股公司，並更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」，基準日暫定為 9 月 1 日。董事會並決議，將配發 1.6 元現金股利、0.5 元股票股利；同時，聯華 28 日已取得神通電腦過半數董事席位，3 月起合併報表將納入神通電腦、神通資訊等 2 家子公司。

(2)LULU 盤後大漲 紡織家族俏: Lululemon（露露檸檬）瑜珈及運動服飾業 28 日盤後大漲，搭配東奧商機加持，成衣雙雄 1476 儒鴻與 1477 聚陽相對強勢，二線股 1439 中和、1418 東華及 1417 嘉裕亦各擁題材衝鋒。受惠品牌商供應商調整的轉單效益，及從中國撤出訂單的移轉利益，紡織業中長期看俏，且紡織景氣已逐步回溫，隨著東京奧運將於明年 7、 8 月登場，預計今年下半年開始，奧運商機將開始發酵，營運動能可期。

