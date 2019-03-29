【華冠投顧】盤中解析：多空還是難分難解

劉彥良 分析師

多空還是戰得難分難解，早盤台股開小高後被兩度打到平盤之下，但目前又重新拉抬上漲 30 餘點，最主要是受到道瓊電子盤走強以及上海股市大漲 1.8% 的帶動。

陸股大漲反映的美中貿易協商的進度，中國副總理劉鶴正與造訪北京的美國貿易代表梅澤與財政部長梅努欽進行新一輪的協商，此外劉鶴在下月初也會率團前往美國華府進行下一輪會談。

就技術面來看，陸股大漲成功化解了 M 頭可能成型的風險，而台股則是重新站回所有均線之上，目前月線向上態勢不變，線型結構有利多方。

中小型股維持良好的輪動輪漲架構，今天 PCB 族群表態上攻，包括上游的玻纖布建榮 (5340) 以及 CCCL 的台光電 (2383)、聯茂(6213) 和台燿 (6274)，以及下游的泰鼎 - KY(4927)、嘉聯益(6153) 和臻鼎 - KY (4958)都有所表現。

弱勢股方面則是大同集團和遊戲股，其中華義 (3086) 和昱泉 (6169) 將減資彌補虧損，反觀減資退環股東現金的中華 (2204) 卻是連兩日大漲。平平都是減資，但是減資的目的不同，自然也會造就不同的結局。所以投資朋友不要看到減資就認為股票一定會漲。事實上已有相關研究顯示，減資一年後，虧損的公司大多還是面臨經營難題，股價反倒是走跌居多。

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