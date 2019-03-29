〈財報〉Lululemon Q4財報財測亮眼 華爾街齊贊 股價飆漲14%

瑜珈運動界的奢侈品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 週四大漲 14%，因為最新財報令投資者滿意，且其前景顯示今年會持續強勁成長。
在週三晚間公布第四財季 (2 月 3 日止) 財報後，Lululemon 週四收漲 14.13% 至 167.54 美元，創 52 週新高。該公司發布全年財測，預期同店銷售成長可達「偏低的 2 位數」，並宣布擴大執行庫藏股計畫 5 億美元。
該公司執行長 Calvin McDonald 表示，「我們事業的動能依舊強勁，第四季強勁的表現讓去年成了公司有史以來最強勁的一年。」
該公司股價今年迄今漲幅超過 30%，已貼近 FactSet 調查的共識目標價 171 美元，在該公司宣布財報後，一些分析師上修或重申對該公司的正面觀點，許多投資者目前焦點轉向下個月下旬排定的分析師日。
財報重要數據
- EPS：調整後年增 39% 至 1.85 美元 vs. 分析師預期 1.75 美元
- 營收：年增 26% 至 12 億美元 vs. 分析師預期 11.5 億美元
- 同店銷售成長率：16% (但按定值美元計算為 17%）vs. 分析師預期 16%
2019 年第一財季財測
分析師看法
- 券商 Susquehanna 分析師 Sam Poser
- 評級：正面
- 目標價：195 美元
「我們預期 Lululemon 將持續超越其他同業，因該公司在網購和實體商店均有目標性且細緻的顧客互動，我們不認為其它業者有同等競爭力。」
「過去兩年，管理階層在季度和年度財測都顯著進展，這一點強化我們對未來估計的信心，Lululemon 的管理團隊執行力在商品推銷、商店和財務方面幾乎完美。」
- Oppenheimer 分析師 Brian Nagel
- 評級：優於大盤
- 目標價：190 美元
「第四季同店銷售和毛利的成長，是消費者對該公司新品有共鳴的明顯證據。」
她預期分析師日會有一系列新措施的細節資訊，包括付費的會員計畫和國際擴張機會、自助護理產品等。
他認為今年的共識預期還有上修潛力，因為該公司隱含的 5 美元獲利能力「看起來是很低的門檻」，「我們預期營收成長持續 2 位數，且預計本益比更高。」
但他認為， Gap (GPS-US) 和 Under Armour (UAA-US) 「目前這時點在休閒運動服飾這一塊，是更好的選擇。」因為他認為目前 Lululemon 的估值已經反映了很多前景。
「男性商品是 Lululemon 成長機會的關鍵，第四季滲透率已經達 40%，管理階層曾稱 2020 年男性商品銷售目標 10 億美元，我們相信這有機會達到。」