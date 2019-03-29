〈財報〉Lululemon Q4財報財測亮眼 華爾街齊贊 股價飆漲14%

瑜珈運動界的奢侈品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 週四大漲 14%，因為最新財報令投資者滿意，且其前景顯示今年會持續強勁成長。

在週三晚間公布第四財季 (2 月 3 日止) 財報後，Lululemon 週四收漲 14.13% 至 167.54 美元，創 52 週新高。該公司發布全年財測，預期同店銷售成長可達「偏低的 2 位數」，並宣布擴大執行庫藏股計畫 5 億美元。

Lululemon 近期一年股價走勢

該公司執行長 Calvin McDonald 表示，「我們事業的動能依舊強勁，第四季強勁的表現讓去年成了公司有史以來最強勁的一年。」

該公司股價今年迄今漲幅超過 30%，已貼近 FactSet 調查的共識目標價 171 美元，在該公司宣布財報後，一些分析師上修或重申對該公司的正面觀點，許多投資者目前焦點轉向下個月下旬排定的分析師日。

財報重要數據

EPS：調整後年增 39% 至 1.85 美元 vs. 分析師預期 1.75 美元

營收：年增 26% 至 12 億美元 vs. 分析師預期 11.5 億美元

同店銷售成長率：16% (但按定值美元計算為 17%）vs. 分析師預期 16%

2019 年第一財季財測

EPS：68 至 70 美分 vs. 共識預期 67 美分

營收：介於 7.4 億至 7.5 億美元 vs. 共識預期 7.44 億美元

分析師看法

券商 Susquehanna 分析師 Sam Poser

評級：正面

目標價：195 美元

「我們預期 Lululemon 將持續超越其他同業，因該公司在網購和實體商店均有目標性且細緻的顧客互動，我們不認為其它業者有同等競爭力。」

Cowen 分析師 John Kernan

評級：優於大盤

目標價：190 美元 (調升 2 美元)

「過去兩年，管理階層在季度和年度財測都顯著進展，這一點強化我們對未來估計的信心，Lululemon 的管理團隊執行力在商品推銷、商店和財務方面幾乎完美。」

Oppenheimer 分析師 Brian Nagel

評級：優於大盤

目標價：190 美元

「第四季同店銷售和毛利的成長，是消費者對該公司新品有共鳴的明顯證據。」

MKM Partners 分析師 Roxanne Meyer

評級：買進

目標價：189 美元（上修 10 美元)

她預期分析師日會有一系列新措施的細節資訊，包括付費的會員計畫和國際擴張機會、自助護理產品等。

Stifel 分析師 Jim Duffy

評級：買進

目標價：187 美元 (自 152 美元上修)

他認為今年的共識預期還有上修潛力，因為該公司隱含的 5 美元獲利能力「看起來是很低的門檻」，「我們預期營收成長持續 2 位數，且預計本益比更高。」

Jefferies 分析師 Randal Konik

評級：買進

目標價：156 美元 (上修 30 美元)

但他認為， Gap (GPS-US) 和 Under Armour (UAA-US) 「目前這時點在休閒運動服飾這一塊，是更好的選擇。」因為他認為目前 Lululemon 的估值已經反映了很多前景。

DA Davidson 分析師 John Morris

評級：中性

目標價：155 美元 (上修 10 美元)

「男性商品是 Lululemon 成長機會的關鍵，第四季滲透率已經達 40%，管理階層曾稱 2020 年男性商品銷售目標 10 億美元，我們相信這有機會達到。」