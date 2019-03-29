美股盤後 — 倒掛持續！美中貿易談判樂觀 三大指數齊揚

週四 (28 日) 美中新一輪貿易談判重啟，美債殖利率脫離 15 個月低點，貿易樂觀情緒促使美股三大指數上漲，但經濟放緩擔憂仍在，美國第四季國內生產毛額 (GDP) 下修，限制了今日的漲幅。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 91.87 點，或 0.36%，收 25717.46 點。

那斯達克指數上揚 25.79 點，或 0.34%，收 7669.17 點。

標普 500 指數上揚 10.07 點，或 0.36%，收 2815.44 點。

費城半導體指數下跌 2.68 點，或 0.19%，收 1373.80 點。

標普 11 個板塊多走高，僅電信業務與公用事業業務下跌，材料類股領跌、其次為金融股與工業股板塊。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.13%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.44%；臉書 (FB-US) 下跌 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.49%。

德國 Osram 下修全年營收財測，半導體類股漲跌互見，費半指數收跌。恩智浦半導體 (NXPI-US) 下滑 1.64%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.00%；Intel (INTC-US) 下跌 0.094%；美光 (MU-US) 上揚 0.28%；AMD (AMD-US) 上揚 0.68%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.42%。

金融股集體上漲，摩根大通 (JPM-US) 領漲，漲幅高達 1.13%；高盛 (GS-US) 上揚 0.61%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.35%；花旗 (C-US) 上揚 2.06%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 0.66%。



台股 ADR 多走高。僅台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.06%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.09%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.08%。

企業消息方面，加拿大著名瑜伽運動服零售商 Lululemon (LULU-US) 財報與全年業績史上最強勁，並宣布延長庫藏股計畫，該公司週四股價飆高 14.13%。

華爾街分析

美中貿易談判週四 (28 日) 重啟，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 抵達北京進行新一輪談判，外媒報導，關注的談判領域均取得進展，尤其是在強制技術轉讓方面，取得突破性發展。

Ladenburg Thalmann Asset Management 執行長 Phil Blancato，儘管如此，關於中國和談判的爭論還在繼續，我認為貿易談判不會有更高的漲幅，市場大多已對 (談判的可能結果) 定價。」

美債殖利率脫離 15 個月低點，但 3 個月美債殖利率仍然比 10 年期美債殖利率高，仍處於倒掛現象。美國經濟第四季國內生產毛額 (GDP) 年率成長下修至 2.2%，低於預估的 2.6%。

Hugh Johnson Advisors LLC 首席投資長 Hugh Johnson 表示：「投資者對聯準會的舉措感到安慰，但他們現在更擔心的是疲弱的財報和經濟前景，對股市和經濟來說，這不是週期的結束，但卻已時日不多。」

Manulife Asset Management 宏觀經濟戰略負責人 Frances Donald 表示：「在我看來，風險資產目前正受到聯準會溫和政策、中國經濟回穩以及地緣政治風險情緒改善的支撐，可能會讓這次反彈多一點。」