川普政府指控Facebook房產廣告歧視 將協助求償

美國住房及城市發展部 (HUD) 週四 (28 日) 表示，Facebook(FB-US) 違反「公平住房法 (Fair Housing Act)」規定，在房地產廣告中存有歧視，

去年 8 月，HUD 已經正式對 Facebook 提出控告，表示 Facebook 允許僱主和房東根據種族、宗教、性別或殘障狀況，決定誰可以看到相關廣告。

HUD 表示，在符合民事要求的情況下，他們正為因此廣告政策受到傷害的民眾尋求賠償，依 Facebook 目前的用戶群及廣告量激增的情況下，預估受歧視性做法影響的人士可能達到數百萬。

對於每件違反住房法的行為，HUD 都要求對 Facebook 提出不等的金錢賠償，和「最高民事處罰」。它說，除非任何一方要求在聯邦地方法院審理案件，否則聯邦行政法法官將審理訴案。

也已針對 Twitter 和 Google 調查

HUD 部長 Ben Carson 在一份聲明中表示，Facebook 根據人們的居住地及人們是誰，而有所歧視，運用電腦來限制一個人的住房選擇，就是一種歧視。

HUD 官員指出，他們也已針對 Twitter 和 Google 的廣告目標受眾設計，擴大進行調查。

就在上週，Facebook 表示將支付約 500 萬美元，來和解幾件在住房、信貸和招聘廣告中存在歧視的訴訟，還宣布了一些網站的更新改動。

Facebook 回應：已進行重大改進

Facebook 週四回應，對 HUD 的決定感到「驚訝」，並表示他們一直在與政府部門合作，以解決其擔憂，並採行許多重大措施以防止廣告歧視。

Facebook 發言人表示，去年已經淘汰了數千個可能引發歧視的目標選項，並在上週與國家公平住房聯盟、ACLU 等組織，在住房、信貸和招聘廣告上達成了協議。他表示，Facebook 對這樣的發展感到失望，但仍會繼續與民權專家就此事進行合作。

他說：「雖然我們渴望找到解決方案，但 HUD 還是堅持要求在沒有足夠保護措施的情況下，訪問敏感訊息，比如用戶數據。」

Facebook 還提到，3 月 19 日，公司 COO Sheryl Sandberg 發表了一篇對廣告問題回應的文章。文中稱，廣告改革是著平台的重要一步，並且對幫助改進廣告工具的民權組織表達感謝。