〈統一營運展望〉市場戰略既已擬妥就要做自己 不會加入價格戰式競爭

統一 (1216-TW) 去年財報稅後純益 174.42 億元，每股純益 3.07 元，統一董事長羅智先今 (28) 日主持集團聯合法說會時強調，統一在市場經營上，3 年前就已擬妥戰略方向，目前重點在於延續戰略，將組織「做深、做大、做強」，不會隨著市場打價格戰。

統一去年財報顯示，營收 4314.45 億元，年增率 7.9%，毛利率 33.67%，年增率 0.47 個百分點，稅後 174.42 億元，年減 56.22%，每股純益為 3.07 元，年毛利率 33.67%，年增 0.47 個百分點，連續 6 年維持在 30% 之上，並創歷年新高，統一企業也認為毛利率維持既有水準，而在產品項目 (SKU) 也維持得當。

對於大陸市場未來策略，羅智先指出，產品夠好才是最重要的，統一的策略是「求質不求量」，而且不求量不代表不能成長，統一要追求的是不同的體質。再次定調統一的「做深、做大、做強的策略」，而且統一要「做自己」。

羅智先強調，速度快不是統一要走的路，走的快不見得走的好，有時候求快就不容易做好，統一寧可選擇做好；就像三年前統一希望能做自己，不加入同業的價格戰。而看其他速度快的行銷，不僅是成為在幫忙同業開發市場，也是在幫忙教育消費者，但是統一寧可「做自己」。

對於新的零售策略，羅智先說，早前自已就曾經說過，未來的世界只有擁通路和品牌才可生存，未來科技會讓零售業起了天翻地覆的變化，沒有品牌力的產品會很難生存，而新零售只是工具而非目的，在他看來，新的零售模式並不會讓沒有通路和品牌的可以起死回生，這從產品的一般通路銷售排行和新零售模式排行相同可獲證明。

統一董事會昨日決議，擬配發每股現金 2.5 元，依今天收盤價 74.7 元計算，現金殖利率 3.35 %，統一股東會訂在 6 月 18 日召開，今年統一股東會並將全面改選董事。