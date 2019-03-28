繼南僑後 聯華將轉換成投資控股公司 擬9/1完成

全台最大麵粉廠聯華實業 (1229-TW)，繼南僑 (1702-TW) 之後，也將轉型為投資控股公司，今 (28) 日董事會決議，將台灣麵食事業及台灣租賃事業分割移轉給兩家 100% 持股子公司，由聯華實業控有，聯華實業預計， 9 月 1 日轉換成此投資架構。

聯華也將更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」(簡稱聯華實業投控)，並維持原有股票代號 1229 ，及股票上市資格。

聯華總經理景虎士今日出席重大訊息說明會並指出，今日董事會決議，將對公司旗下台灣麵食事業及移轉給 100% 持股的「聯華製粉食品股份有限公司」、台灣租賃事業，以分割方式移轉給 100% 的「聯華置業股份有限公司」，分別專注在麵食業務發展，以使集團資產活化。

其中，聯華製粉食品股份有限公司，營業價值為 16 億元，聯華將以每股 16 元價格，換取聯華製粉食品股份有限公司股權 1 億股，聯華原有租賃事業部門營業價值 30 億元，聯華將以每股 15 元的價格，換得聯華置業股份有限公司股權 2 億股。

景虎士也指出，聯華轉投資的神通電腦 (8122-TW) 有兩席董事請辭，聯華今天已取得神通電腦股東支持，將再增加至少 1 席神通電腦董事席次，聯華並已取得神通電腦過半席次董事，聯華實業 3 月起合併報表就會納入神通電腦、神通資訊科技兩家子公司，在集團資源整合之下，將有助爭取系統整合案的業務。

此外，聯華在中國大陸投資有煙台麥粉廠及上海及投資食品廠，在此次組織的變更中，將由聯華投控直接控有。

聯華實業為聯華神通集團創始公司，生產產品包括各種麵粉以及義大利麵，同時，結合運用集團核心能力，聯華持續投資發展氣體、石化、資訊電腦、3C 產品通路等事業，已成控股公司的型態。

聯華實業投資事業包括聯華氣體、聯成 (1313-TW) 及神通電腦 (8122-TW)，而神通電腦又投資持有聯強 (2347-TW) 的股權。

聯華去年營收 50.97 億元，年增 6.19%，去年前 3 季稅後純益 19.31 億元，每股純益 1.84 元。