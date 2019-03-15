烘焙展開展 統一以本土食材為主軸

「2019 台北國際烘焙暨設備展」今 (15) 日起在貿協南港展覽館開展，其中包括統一 (1216-TW) 及南僑 (1702-TW) 都以超大型攤位呈現，統一集團以三大飲食文化潮流包括台灣美食、熱帶水果、品茶與咖啡，詮釋當代烘焙美學，統一還有以台灣本土名產烏魚子、虱目魚來入味的調理麵包，吸引參觀人的目光。

統一集團籌劃參加台灣烘焙業年度盛事，年年均有新創意，繼去年首度結合星巴克、現萃茶，展現烘焙生活美學，今年參展更以極具現代感的亮麗色彩打造統一集團烘焙生活美學館。由統一麵粉、麥典、統清烘焙油脂、冷凍麵糰、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur 聖娜、現萃茶，與專為烘焙業者規劃的 Cophi 專業咖啡經營等事業單位共同參與。

主場館展示由統一集團 7 位烘焙師以歐式、法式傳統手路製作出能詮釋台灣風采的麵包作品，有使用當令盛產食材的黑糖紫米桂圓、鳳梨百香果，以及草莓栗子、檸檬起司的法式經典搭配，甚至有以台灣名產烏魚子、虱目魚來入味的調理麵包。陣容堅強的集團名師，從原料到烘焙成品的技術展演，爆發驚人的烘焙創新能量。

統一企業指出，本次參展中，統一集團旗下能夠為麵包烘焙業者規劃專業咖啡經營的「Cophi」咖啡，擁有多位國際咖啡品質鑑定師，精通咖啡生豆、烘焙、萃取三大領域，提供最合適最專業的業務用咖啡，現場可品嚐到 Cophi 團隊客製的藝伎精品咖啡以及沖煮展演的國際級功力。

「2019 台北國際烘焙暨設備展」今天揭幕，共有 417 家廠商參展、使用 1800 個攤位創歷史新高，包括三能 (6671-TW)、南僑、統一、德麥 (1264-TW)、三能 - KY(6671-TW) 及富味鄉 (1260-TW) 等企業參展。