IET-KY迎接5G商機 毫米波PA年底進入5G手機應用

英特磊 IET-KY(4971)今 (28) 日舉行法說會，並公布 2018 年每股盈餘 1.42 元，董事會決議，配發現金股利每股 1 元。董事長高永中表示，砷化鎵 VCSEL 磊晶片已初步進入量產，客戶需求及客戶數量均逐步放大，磷化銦 HBT 用於 5G 產品則受惠 5G 基礎建設，現已與大廠合作開發，預估年底毫米波 PA(28 GHz)將進入 5G 手機應用。特磊 2018 年合併營收為 6.5 億元，較前一年衰退 26.07%，毛利率 36%，較 2017 年小降約 1 個百分點，主要係總體營收下降，營業費用率升高，另外，新廠完工相關管理及研發費用增加，費用率增加近 10 個百分點至 26.24%，稅後淨利 5136 萬元、每股盈餘 1.42 元，均較前一年的 1.28 億元、3.56 元下滑。



2018 年產品營收比重為砷化鎵佔 55%、磷化銦佔 25.2%，銻化鎵佔 19.2%。高永中表示，用於資料中心的高頻及高功率 VCSEL 磊晶產品為主要成長動能，目前已初步進入量產，客戶需求及客戶數量均逐步放大。磷化銦的 APD 及 PIN 磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算線路，預期訂單將持續增長，大尺寸 5G 應用 HBT 也與大廠合作開發，估計年底毫米波 PA(28 GHz) 將進入 5G 手機應用。



銻化鎵部分，與客戶共同研發生物光電檢測磊晶片已有持續及產品系列訂單，聚焦平面陣列 (FPA) 將逐漸進入主流國防裝置，今年將持續開拓成長快速的銻化鎵紅外磊晶材料應用市場。硬體構件方面，將與重點客戶簽訂定期保養合約，購件配套出售，與專用機台合約，期能提供更多樣服務，並增加營收。



高永中強調，磷化銦 5G 磊晶片能提供更低功率消耗、更佳電氣特性，因而使手機待機電壓更低、功率放大倍率更佳，在 5G 基礎建設拉動下，用於 5G 產品可望增加，其他應用則有高頻量測儀器元件 (示波器) 及光通訊用光接收器等。



世界通訊大廠預測，2022 年將有 5.5 億個 5G 用戶；根據國際電信設備巨頭之一愛立信最新的 5G 商機報告預測，到 2026 年，5G 將為全球創造 5820 億美元的商機。IHS Markit 的 5G 經濟研究報告更指出，2035 年 5G 可造就高達 12.3 兆美元的商品和服務，並創造 2200 萬個就業機會。

