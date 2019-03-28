【華冠投顧】摩台結算量急凍 多空戰火延下月

多方伺機摘夜星 盤整仍撲朔離迷

市場焦點股: 中華 (2204)、晶華(2707)、建榮(5340) 及波力 - KY(8467)等。盤面資金先進入汽車股族群，(2201)裕隆也出現跳空大漲直攻年線；多方也拉抬具有 CB 題材個股，強勢的有岳豐 (6220) 尾盤收 33.4 元，上漲 10%。

今龍頭權值股並未發揮撐盤作用，三大指標股中股王大立光 (3008) 整場多在盤下震盪走跌，終場收在 4635 元、跌幅 0.2%，台積電 (2330) 於平盤附近震盪整理，收漲 0.2%，鴻海則小跌約 0.1%，其餘權值股中，聯發科午盤後股價由紅翻黑，收跌 1%。

汽車股受惠於中華車減資六成，退還股東 83.04 億元現金，股利加上現金減資返還，殖利率高達 27%，股價跳空漲停，帶動母公司裕隆 (2201) 跟進漲約 6%，裕日車 (2227) 、三陽 (2206) 都均逆勢走揚。

台股加權指數技術面呈現量縮小跌收小釘子紅 K 線，三大法人賣超 10.76 億元，表示法人對未來行情持續觀望，金融保險類股指數出現小釘子紅線尋求止跌的訊號。

大盤指數 10550 點是多空爭奪關鍵點，現貨表現強過期貨，期貨尾盤跌 27 點。今日權值股都沒有出現領導盤面的先鋒，所以量能無法熱絡。明天是大盤收月線也收週線的關鍵時刻，如果台積電無法表態，回檔到月線支撐位置。

緊接的清明節長假來臨前，市場成交量能可能快速萎縮，這是對於台股最不利之處。；在上市櫃公司去年財報公布接近尾聲同時，注意各公司去年的獲利成績之外，也要重視 2019 年能否獲營運成長改善的契機，這是台股目前面對兩大問題。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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