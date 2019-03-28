【華冠投顧】摩台期果然高檔結算 分享清明前行情眉角

《宏捷科》+17% 有動作 《鈴木一朗》發動攻勢

＜大盤分析＞

昨夜美股下跌帶動今日亞股跟跌（日、韓、陸股甚至大跌），不過台股表現相對國際股市抗跌且大盤成交量明顯萎縮，代表近期賣盤追殺力道不大、盤面籌碼穩定的狀態並無改變，上週五由籌碼結構研判「本週摩台期控制在相對高檔結算機率高」之多方企圖亦不變，終場大盤 - 6 點收在今日最高點，OTC 指數 - 0.12% 回測十日線。

本週台股在籌碼優勢及摩台期結算影響下，走勢明顯強於國際股市，同時也符合上週五的預判，目前多頭控盤格局不變，不過接下來將面臨幾項考驗：(1) 國際股市相形疲弱的拖累；(2)OTC 指數頻頻留上影線的疑慮；(3) 清明連假在即，"長假效應賣壓" 以及 "害怕節氣變盤賣壓" 容易出籠的壓力。

在這些不利的內外部條件下，「清明變盤」究竟會不會發生？多頭在連假之前又該如何控盤才能讓多方格局延續下去？歡迎加入昇楷 Line@投資園地，到主頁看盤後分析文便知道。

＜操作策略＞

今日 OTC 指數連續第二天增量留上影線收最低，其實這種情形從三月份以來就頻頻發生，透露有些個股的確湧現賣壓，尤其 "高基期股" 更常見到賣壓突然殺出之情形。

為了應對盤面的現況，昇楷這段時間在操作上一直秉持 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三個原則，目前依舊不變。

截至目前為止，此一操作策略帶來了 "趨吉避凶" 的效果，不管大盤如何變化，都能持續締造佳績，以公開分享的個股來說，3/8《3114 好德》+23%、《4426 利勤》+24%、3/14《8046 南電》+23%、3/19《3019 亞光》+26%、3/22《3540 曜越 (曜馬中原)》+11%...，只需要趁整理尾端蠢蠢欲動時上車，緊接著就是急噴表現，運用有效的方法重複作，好事自然一再發生。

持股追蹤部分，上週四 (3/21) 介紹的《5289 宜鼎》今天逆勢上漲，週一 (3/25) 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》今天創波段收盤價新高，後市還有好戲，繼續依照設定的移動停利點動作。

學員私房菜《8086 宏捷科》，繼昨日鎖⊕後，今日再度衝高近 7% 創波段新高 57.5，由於高點進入了壓力區，符合前述 "持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 操作策略，因此逢高獲利一半放口袋，剩下一半部位同樣按照移動停利點動作。

上週五 (3/22) 介紹的口袋名單《鈴木一朗》，昨日提醒「整理結構與《8046 南電》相似，養精蓄銳到尾端，布局等待發動」，話才剛說完，今天逆勢拉抬逾半根停突破頸線，恭喜跟上布局腳步的好朋友與學員一起獲利 ING。

今日又是個「疾風知勁草，拉回吃到飽」的好機會，昇楷也趁機帶學員卡位 "量極縮守支撐個股"，再挑好時機跟大家分享。

＜強弱勢股＞

今日強勢股當中，汽車類股在《2204 中華車》減資六成、股利加現金減資返還殖利率高達 27%、股價一字鎖死漲停帶動下，《2201 裕隆》、《2206 三陽》... 馬力十足，財報利多股或單兵突破股則包括《6121 新普》、《9802 鈺齊 - KY》、《6245 立端》... 等。

今日弱勢股仍多屬高基期股的修正，如《3217 優群》、《6290 良維》、《3324 雙鴻》、《4119 旭富》、《3406 玉晶光》... 等，由於近期不少高基期股陸續修正，部分甚至浮現作頭跡象，再次提醒操作上切勿輕易追高。被動元件族群三巨頭目前除《2492 華新科》有守月線、籌碼相對較穩外，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》依舊壓在彎頭月線之下且籌碼發散，整個族群仍宜保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。