全球範圍降息預期升溫 債券殖利率大幅下挫

隨著全球經濟成長憂慮引發世界各地主權債券普遍走高，美國國債上漲，日本基準國債殖利率跌創逾兩年來最低水平。

10 年期美國國債延續本周漲勢，聯準會今年至少降息一次的市場預期已經在市場走勢中得到了體現。日本 10 年期國債殖利率現已跌至 - 0.1% 這一日本央行的短期政策利率水平。澳洲三年期國債殖利率創出了紀錄新低，紐西蘭 10 年期國債殖利率則跌破了官方現金利率水平。

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「隨著已開發市場央行立場轉向進一步寬鬆，更低更久的利率走勢看來要維持下去了，」星展銀行駐新加坡固定收益策略師 Eugene Leow 說。「聯準會和美元利率恐怕難以抗拒已開發市場主權債券殖利率走低的引力。套利似乎是在這一低殖利率環境中生存的主要途徑。」

繼聯準會上周調降年內升息兩次的預期並確認了停止升息的意圖後，全球各地債券便開始普遍上揚。聯邦基金期貨走勢反映出的市場預期是，今年會有超過 30 個基點的放鬆，意味著聯準會至少會有一次幅度 25 個基點的利率下調。

10 年期美國國債殖利率盤中一度下跌 3 個基點至 2.34%，而就在 3 月初時，該殖利率還高達 2.77%。日本 10 年期國債殖利率下降 3 個基點，創出了 2016 年 8 月以來的最低水平。