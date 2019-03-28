基金開箱文》AI來了！聚焦安聯AI人工智慧基金

科技的進步已經帶領全球經濟效率大幅提升，更多、更新的新科技正在為解決人類過去無法處理的問題被開發出來。而近兩三年 AI 人工智慧（AI, Artificial Intelligence）成為市場寵兒，除了現在運算能力和所需的基礎設備更完全之外，各國持續搶入開發，相關領域未來的發展將帶來無窮的商機。想要參與此波機會的投資人，別錯過這篇開箱文。

1. AI 新科技，將全面提升全球生產力

根據 Adobe 在 2018 年的統計，目前僅有 15% 的公司有在使用人工智慧，而有將近 31% 的公司表示將在一年內導入相關科技。在 2018 年 9 月麥肯錫全球研究院發表的最新報告《人工智慧對全球經濟影響的模擬計算》中，也提到即使加計了競爭和轉型成本，至 2030 年每年全球 GDP 可因人工智慧發展而每年增加 1.2%，而且其對經濟增長的貢獻可能比未來五年高出三倍或更多。

AI 對全球經濟的影響將越來越大（相較今日對經濟成長影響的程度，單位 %）



資料來源： McKinsey Global Institute analysis，「鉅亨買基金」整理，2018/9。淨影響數據為總影響扣除轉型、執行成本和負外部性後所得之數值，上表數據是為提供方向性指引所提供的模擬數據，而非預測數據。



跟在每一波新革命一樣，新增加的總財富並不會平均的分給所有人，在 AI 領域裡更是如此。越早投入的公司通常可以取得更多技術優勢，也能賺取比落後者更多的利潤。因此若想參與 AI 未來無窮的商機，就要布局將來可能跑的越快、技術越領先的先驅公司。

至 2030 年，AI 技術領先者預估將可以獲得最多現金流（變動率 %）



資料來源：McKinsey Global Institute analysis，「鉅亨買基金」整理，2018/9。以 2017 年為基期，上表數據是為提供方向性指引所提供的模擬數據，而非預測數據。

2. AI 指數近期表現強勁，安聯 AI 人工智慧基金表現超群

AI 相關指數成立期間較短，在有限的資料期間內，難以判斷 AI 產業是否平均長線表現比全球科技指數好，但近三個月確實看到全球機器人與人工智慧指數表現較全球科技指數好。

近三個月，AI 指數表現較全球科技指數好





資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為自指數成立能取之最大期限，2018/5/22 - 2019/3/26。類別採 MSCI 世界科技、NYSE 全球機器人與人工智慧指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

因應投資人的需求，投信公司也陸續推出相關主題投資基金，安聯 AI 人工智慧基金是唯一在全球科技股票類別中打入前 5 名的 AI 基金，下面就來看這檔基金有什麼特色。

全球科技類別中，安聯 AI 人工智慧基金表現突出



資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/2/28。類別採晨星全球科技類別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。安聯 AI 人工智慧基金成立日為 2017/3/31。

3. 安聯 AI 人工智慧基金特點

安聯 AI 基金不侷限於全球科技股票指數的配置，除了發展 AI 的科技公司外，同時也可以橫向在相關供應鏈上、縱向地尋找可能受惠的公司，從硬體開發的上流廠商到下流的 AI 服務應用商家，都可以是基金投資涵蓋的範圍。從下圖麥肯錫全球研究院的研究數據也可以看到，這些高度應用 AI 技術的公司，通常利潤率也較高。

各產業採取 AI 應用皆預計能提高利潤率

資料來源：McKinsey Global Institute AI adoption and use survey, McKinsey Global Institute analysis，「鉅亨買基金」整理。1 為使用大數據和雲服務的用戶公司，並向對 AI 技術的策略態度如「使用破壞性創新 AI 技術是公司策略的核心」，「我們已經改變長期公司策略以應對 AI 威脅或破壞性創新機會」，或「我們已經制定計劃來應對人工智慧的威脅或機遇，但我們沒有改變長期公司策略。」2 所選行業中的持續經營的公司之利潤率，作為營業額的比例，且為扣除例外項目前之數值。

除此之外，在 AI 的領域中，有別於以往大公司能以資本優勢凌駕小公司之上的商業模式，在人工智慧的浪潮中，越早開始應用、開發人工智能的公司越有技術優勢，中小型公司通常可以更靈活的應變世界變化、掌握機會。因此，安聯 AI 人工智慧基金不僅在中小型公司佈局占比較高（MSCI 全球科技指數超大型股配置 56.9%，安聯僅有 20.9%），與 MSCI 全球科技指數的配置也大不相同，都是為了要能夠在這波機會中掌握到這些新崛起的公司。下面基金與全球科技股票指數相比的圖表，也足以體現基金打造專注 AI 商機和主動操作策略。

基金主動配置，掌握專為 AI 打造的投資機會



資料來源：安聯集團，MSCI，指標為 MSCI 世界科技總報酬指數，2019/1/31。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

掌握未來成長引擎，投 AI 選安聯 AI 人工智慧基金

隨著更多的 AI 相關技術發展及導入 AI 技術的滲透率上升，未來不僅 AI 產業，連應用相關技術的各行各業都將因此受惠，帶動的成長幅度將是目前的好幾倍，想抓住這一波新科技改革的投資人可以細選 AI 主題投資策略的基金。安聯 AI 人工智慧基金雖然成立不久，但是從一年、六個月和三個月的績效來看，表現不比全球科技基金差，也優於其他 AI 基金。其策略專注捕捉 AI 相關的商機，相當適合看好此類題材的投資人。

鉅亨精選基金

>> 安聯 AI 人工智慧基金 - AT 累積類股 (美元)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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