【華冠投顧】噴升之前，展現一副『若無其事』的模樣

美中貿易談判今起為期二日，在北京召開第八輪磋商；美方談判代表萊特西澤與財長努欽將出席。此次會議結束之後，中國談判代表將於四月初再次趕赴美國，進行下一輪談判。若川普仍維持其強硬立場，後續之發展恐將不如外界預期的樂觀，續關注其後續發展。

另外，目前市場一直在討論『收益率曲線倒掛』的問題，將其視為全球經濟衰退的前兆。但是，當某一現象被市場所矚目之時，此利空，是幾乎篤定不會在此時引發的。因此，股市未來幾個月即使出現回檔，幅度將不至於太深，大家請放心。但是，操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥；多、空單之間具有相互掩護之效用。

另外，我們推薦給大家做多之個股，應用在短、長線之交易皆適宜，投資人可以藉著股價回測之機，低接進場。

06 道瓊，短期續留意上方 25707-25875 初步反壓區間之力道如何？目前於此區已見漲勢止住，後市再次出現下壓機會仍高。

大盤依據型態來看，短期上方賣壓依舊存在。04 加權，依據 03/25 之述『目前已具轉空之機，上方 10500-10586 之反壓區間為關注重心！』目前已進入該區，最高來到 10571，後續再次下壓之機會仍高。但是，此區若再次被站上，則仍有再次挑戰前高之機。

近期熱門標的股評析、推演：

4414 如興：今日於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

看長多！

2327 國巨：

看長多！

下圖為 03/21 之述，目前已在下方關卡止跌。

今日仍在低檔徘徊，在噴升之前，展現一副『若無其事』的模樣；續依昨日之推演圖為參考依據。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師