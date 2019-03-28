強固電腦業務升 神基再推防爆新品 揮軍石化、製藥 今年銷售添動能

神基 (3005) 強固型電腦市佔率持續攀升，帶動去年營收獲利攀高。週四 (28 日) 再發表全新防爆升級平板 K120 強固型平板，K120-ANSI 與 K120-Ex，訴求企業可替處於危險作業環境的員工帶來安全防護與效能表現，今年銷售再添利器。神基指出，數位轉型是現今許多產業都正在面對的關鍵變革，然而，許多工廠的工作場域都是佈滿易燃瓦斯與粉塵的易爆環境，電子用品所造成的一丁點火花都可能造成難以挽回的爆炸事件。因此，產品具有特殊防爆性能構造，確保不會導致爆炸，就變得相當重要。



神基週四推出 K120-ANSI 與 K120-Ex，結合其暢銷機種 K-120 與防爆功能，本質性安全科技的設計完全符合美國與歐盟對於相關產品的嚴格認證。K120-ANSI 通過美規認證，能進入 C1D2 危險區域運作，K120-Ex 通過歐盟標準，可運作於 Zone 2/22 危險區域。



這些具防爆特性的產品，在石油、天然氣、石化與製藥等產業越來越受重視，因此單價與毛利率相對較高，能對營運帶來顯著的加分效果。該公司去年營收在強固電腦與汽車零組件業務成長之下，達 247 億元，年增逾 11%，EPS 達 3.83 元創高，今年再戰雙位數成長。