〈LINE智慧入口〉為打擊假新聞 Q2將推出「LINE謠言查證」官方系統

LINE 今 (28) 日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，宣布今年將在台啟動「LINE 開發社群計畫」，並持續招募優秀人才，加入資安與開發工程團隊。此外，為杜絕假新聞氾濫，LINE 也啟動「LINE 數位當責計畫」，預計第 2 季推出「LINE 謠言查證」官方網站與官方帳號。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，今年將持續耕耘台灣市場，並延續去年訂定的三大在台發展方向：擴大社會參與、創造共榮生態，及發展多元服務。其中，在創造共榮生態方面，今年在台灣啟動「LINE 開發社群計畫」，且全面擴大規模。

LINE 預計今年全年將舉辦 30 場以上活動，包括將長期投入人力與資源在台灣，舉辦對內對外、線上線下的開發者社群聚會、徵才日、開發者大會等，也讓開發者透過活動，更了解 LINE 平台上的資源，以便開發更多的創新應用，並將持續招募優秀人才，加入資安與開發工程團隊。

在擴大社會參與方面，陳立人今日也宣布正式啟動「LINE 數位當責計畫」，計劃內容包括設立「LINE 謠言查證」官方網站與官方帳號、在 LINE TODAY 中強化「謠言破解」專區，與舉辦媒體識讀系列活動，「LINE 謠言查證」官方網站與官方帳號預計第 2 季推出，盼能發揮 LINE 平台正面影響力，擴大社會參與。