三菱MRJ取得FAA型別檢定證飛行測試許可

由日本三菱重工業 (7011-JP) 旗下三菱航空機所開發中的區域航線噴射客機「Mitsubishi Regional Jet，MRJ」，在繼日本國土交通省之後，於 27 日也取得了美國航空管理局 (Federal Aviation Administration，FAA) 的型別檢定證「Type Certificate，TC」飛行測試許可。

(圖：Investing.com)

型別檢定證 (TC) 是航空器在正式進行商用飛航前的最後關卡，而為了取得 TC，就必須先通過 TC 飛行測試。

三菱航空機在 2019 年 3 月 4 日時表示，日本國土交通省航空局 (Japan Civil Aviation Bureau，JCAB) 的飛行員已在美國華盛頓州摩西湖飛行測試中心 (Moses Lake Flight Test Center) 進行 TC 飛行測試。該項測試原本預定在 2019 年 1 月初展開，但由於準備時間過長還有天候不佳等因素，才會較預期延誤了一個多月。

未來 FAA 也將加入 MRJ 的 TC 飛行測試，讓 TC 的取得作業更有效率。

MRJ 最早預計在 2013 年交機，但截至目前為止已延後了 5 次。MRJ 採用美國惠普 (Pratt & Whitney) 的「PW1200G」噴射引擎，高效率及低噪音是其主要賣點。

三菱航空機負責認證管理的 Andrew Telesca 表示，「很明顯的，作為一家日本的飛機製造商，我們與 JCAB 的關係非常緊密。由於我們的測試中心位於美國，還有對我們而言美國是最大的市場之一，同時有 FAA 和 JCAB 的人員在機上，將使的作業更有效率」。「此外，與 JCAB 及 FAA 的緊密合作，將有助於未來在其他國家取得型別檢定證的過程更加順利」。

Andrew Telesca 補充說道，目前由 JCAB 所實施的認證專案過程順利。目前該飛行測試團隊與測試機 FTA-4 (The MRJ 4th flight test aircraft) 正在佛羅里達州的埃格林空軍基地 (Eglin AFB)，將在麥金萊氣候實驗室 (McKinley Climatic Laboratory) 完成極端環境測試。