本田：巴西汽車市場 2025年才會回復

根據日經新聞在 28 日的報導，負責本田 (7267-JP) 南美市場營運的「Honda South America Ltda.」，其社長 Issao Mizoguchi 在 27 日時表示「巴西的汽車市場，需要到 2025 年才會回復」。由於資源泡沫經濟的崩解，造成巴西的汽車市場只剩下高峰期的一半。雖然目前已出現回復的傾向，但是要回到過去的榮景至少還需 6 年的時間。

(圖：Investing.com)

巴西的新車市場曾在 2013 年創下 376 萬輛的銷售紀錄，但是在原物料價格下跌後，經濟陷入低迷。2016 年的銷售輛為 205 萬輛，較已往的銷量高峰減少了 45%。而在 2018 年雖然來到 256 萬輛的水準，也仍然只有高峰期的 7 成左右。

本田在 2019 年 2 月 28 日時宣布，該公司的巴西汽車生產子公司「Honda Automoveis Do Brasil Ltda.」，已於巴西南部的伊蒂拉皮納 (Itirapina) 新工廠展開汽車生產作業。該工廠的投資金額約 290 億日圓，員工人數約 2000 名，年產能達到 12 萬輛。

本田原先規劃將新工廠作為第 2 工廠來使用，與原有工廠的產能合併後，年產量將翻倍來到 24 萬輛。然而受到巴西汽車市場低迷的影響，計畫也出現了變化。

目前新工廠的營運首重在提高收益，在生產台數方面暫時維持原先水準，並將作為在巴西的主要生產據點。過去在該國蘇馬雷 (Sumaré) 工廠的汽車生產，則將陸續移至伊蒂拉皮納的新工廠，並預計在 2021 年完成重整。

Issao Mizoguchi 表示，「沒有計畫在蘇馬雷重新展開汽車生產」。而目前新工廠的年產能將控制在 12 萬輛以內，由於新設備的投入也將提高生產效率，減少作業時間。目標在 2023 年前，在當地展開 3 款油電動力混合車的生產。