搶市！日本將成立綜合交易所

日本交易所集團 (Japan Exchange Group，JPX)(8697-JP) 與東京商品交易所 (Tokyo Commodity Exchange，TOCOM) 在週四 (28 日) 表示，兩者原則上同意在 2019 年 10 月進行整合，並將成立一個整合證券及商品期貨交易的「綜合交易所」。

(圖：Investing.com)

根據發表的內容，在旗下擁有東京證券交易所的 JPX，還有進行黃金及原油等期貨交易的 TOCOM，已原則上同意進行資源整合。

JPX 將於 2019 年 6 月底展開對 TOCOM 的公開收購 (TOB)，預計在 2019 年 10 月時取得 TOCOM 的所有股份，使其成為 JPX 的完全子公司。

未來投資人進行股票及期貨交易將更為便利，也可望獲得更多的國外投資人青睞。

其實日本早在 12 年前就有成立綜合交易所的構想，而在這段時間內，和全球競爭對手間的差距也愈來愈大。

在 28 日傍晚時，JPX 集團的清田瞭 CEO、大阪交易所的山道裕己社長、TOCOM 的浜田隆道社長也將共同召開記者會。

屆時 JPX 旗下負責金融衍生商品交易的大阪交易所，將接手 TOCOM 的貴金屬及農產品等商品期貨；TOCOM 所扮演的角色將成為計畫上市的電力及液化天然氣之能源市場。至於原油該繼續留在 TOCOM，還是轉由大阪交易所負責，則將繼續進行協商。而雙方負責清算的部門，也會在 2020 年度進行整合。

目前國際上的主要交易所皆以綜合交易為主流，像是規模最大的芝加哥商業交易所 (Chicago Mercantile Exchange，CME)，以及香港交易所 (Hong Kong Exchanges and Clearing，HKEx)。而日本也終將在年底跟上國際間的腳步。

將來投資人將不需在股市及期貨市場各開立一個交易帳戶，除了減少投資人的不便，也可簡化交易手續。有希望為交易量出現減少傾向的日本期貨市場注入活水，並提升日本在國際上的競爭力。