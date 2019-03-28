南韓5G商轉陸續落地！政府將核准SK電信的5G方案

據南韓媒體《韓聯社》引述消息人士指出，南韓政府這週將就電信業者 SK Telecom 的新 5G 費率方案達成協議。南韓的未來創造科學部在週一收到了申請，預計將在這週末做出決定。

他們表示，預估未來 5G 費率，每月 8G 方案將收費 5.5 萬韓圜 (約 48 美元) 起；另外無限上網吃到飽的方案，則將收費每月 12 萬韓圜以上。

其他電信業者:-KT Corp. 和 LG UPlus Inc. 將於三月底為三星的智慧型手機提供 5G 網路，兩家業者也準備在 4 月初提交他們的 5G 費率申請書。

SK Telecom 先前表示已完成即將上市的三星 5G 智能手機的 5G 網絡測試，作為下月商業部署的準備工作之一。SK Telecom 掌握著南韓 48% 的電信市場，其中 KT 占了 30%，LG UPLUS 為 22%。

三大電信業者目前尚未公布對 5G 的訂價，不過根據最新電信標準，預計將投入高達 25 兆韓元 (223 億美元)，較過去 4G 網路上多了 30%

南韓正計劃領跑「5G 元年」！

據南韓政府此前規劃，是預計在三月率先打造全球第一個推出 5G 網路的國家，加上韓國電信業者目前擁有領先全世界的全息影像串流技術，因此南韓力求建立起完善的 5G 商用網路。

根據韓國科學技術評估與與規劃研究所的數據，韓國目前在 5G 技術相關方面排名世界第四。韓國希望透過 5G 網路緩解中國新興公司對國內晶圓、汽車和造船製造產業的威脅。

為了趕上美國晶片大廠高通，韓國政府目前正積極與三星合作打造 5G，三星預計將在今年投入近四兆韓圜。初估在 2026 年，南韓 5G 市值將達到 381 億美元。