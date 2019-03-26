Model 3 需求放緩+中國海關問題 RBC 看衰特斯拉再跌20%

受到 Model 3 全球需求放緩與中國海關影響交付問題，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 於週一 (25 日) 發布特斯拉看空報告，下調特斯拉今年第一季交車預估、每股純益與目標價格。

受此消息影響，週一 (25 日) 特斯拉 (TSLA-US) 股價開盤重挫，一度跌至每股 254.46 美元，暫報每股 260.61 美元。上月底特斯拉 Model 3 不再受到 《消費者報告》推薦，拖累特斯拉從 12 月 7 日高點 379.49 下跌逾 20%，進入技術性熊市。

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該投行將特斯拉第一季 Model 3 交車輛預測從 5.7 萬輛下修至 5.25 萬輛，並大砍目標價格近 14%，從 245 美元下修至 210 美元，意味著明年特斯拉股價將重挫逾 20%，再入熊市。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Joseph Spak 週一 (25 日) 發布的一份報告中寫道：「我們認為 2019 年和 2020 年的營收都將低於去年第四季，而且考慮到特斯拉近期提高定價，將從估值體現出來，但總體而言，我們預計 2019 年 Model 3 交付量將從此前預估的 26.8 萬輛降至約 26.1 萬輛，維持 2020 年交付總量為 34.75 萬輛。」

Joseph Spak 提到，特斯拉最受歡迎的 Model 3 車款近期降價，這既是顯示需求放緩的證據，也是下調營收預期的證據。

Model 3 近期降價引發舊車主不滿。(圖：AFP)

2019 年 Model 3 平均售價為 53600 美元，低於此前得 55,500 美元。

Joseph Spak 稱：「從地區來看，假設歐洲交付量有 2.1 萬輛，中國有 6000 輛至 7000 輛，其餘是來自北美的訂單。由於海關問題，延誤中國的一些交付。」

Joseph Spak 預估特斯拉第一季財報，調整後每股純益為 0.64 美元，低於先前預估的 0.68 美元。

本月初，由於標識不當等多項違規，中國海關當局已扣押 1600 輛特斯拉 Model 3、暫停清關程序，並通知特斯拉禁售已放行的違規車輛，特斯拉爾後做出必要調整後，才與中國當局達成解決方案。

特斯拉「亂打」價格戰

新款電動車 Model Y 推出前夕，特斯拉對 Model X、Model S 和 Model 3 進行降價，急於刺激市場需求，卻意外適得其反地引發全球舊車主抗議，不爽被當「盤子」。

近期特斯拉又接連調漲價，將尚未開售的 Model Y 比原訂售價要高出 1000 美元。

特斯拉週日 (24 日) 推文宣布，全球所有庫存汽車將於下月 4 月 1 日 (週一) 開始漲價約 3%。

特斯拉反覆變動引發各界譁然，執行長馬斯克對此解釋，每家汽車公司都在經常調整價格，只是沒人理會罷了。